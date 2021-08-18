Canlı yayında anketleri hatırlattı: 'AKP iktidarı gidiyor'
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç KRT canlı yayınında, yapılan anket ve araştırmaları hatırlatarak AKP'nin olası bir seçimde gideceğini söyledi.
Özkoç, dün akşam KRT'de yayınlanan 'Şimdiki zaman' programına konuk oldu.
Programda, AKP iktidarının tüm kredisini bitirdiğini söyleyen Özkoç, "Sadece içeride değil yurt dışında da bütün komşularıyla düşman haline geldi. Türkiye Cumhuriyeti'nin itibarını sıfırladığı gibi zaten kendi itibarıda yok oldu. Tekrar iktidarda kalmak istiyor ama yapılan bütün anketler, yapılan bütün araştırmalar gösteriyor ki artık AKP iktidarı bir daha hangi seçim olursa olsun demokratik bir seçimde iktidara gelmesi mümkün değil." ifadelerini kullandı.
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