Canlı yayında anketleri hatırlattı: 'AKP iktidarı gidiyor'

18 Ağustos 2021 Çarşamba, 15:47

Özkoç, dün akşam KRT'de yayınlanan 'Şimdiki zaman' programına konuk oldu.

Programda, AKP iktidarının tüm kredisini bitirdiğini söyleyen Özkoç, "Sadece içeride değil yurt dışında da bütün komşularıyla düşman haline geldi. Türkiye Cumhuriyeti'nin itibarını sıfırladığı gibi zaten kendi itibarıda yok oldu. Tekrar iktidarda kalmak istiyor ama yapılan bütün anketler, yapılan bütün araştırmalar gösteriyor ki artık AKP iktidarı bir daha hangi seçim olursa olsun demokratik bir seçimde iktidara gelmesi mümkün değil." ifadelerini kullandı.