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"PARADİGMA DEĞİŞİKLİĞİ"

Sonuç bize büyük bir paradigma değişimini gösteriyor. Bugüne kadar siyaseti analiz edenler hep şuna daha çok yaslandılar; 'AKP din istismarını yoğun kullanıyor ve bu nedenle iktidarda.' doğru kullanıyor ama hiçbir zaman tek başına iktidarı getirmedi. AKP yıllarca toplumun büyük bir kısmını iyi yönettiğine ikna etti. Muhalif blokta ise yöneteceğine dair iyileştirmeye çok açık alanlar vardı. Paradigma değişikliği orman yangınlarıyla birlikte değişti. İktidarın yönetemediği daha fazla deşifre oldu ve muhalefetin ise yönetmeye hazır olduğu ortaya çıktı.