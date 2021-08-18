"20 YILDA NELERİ KAYBETTİK?"
Aksoy, AKP tabanının anketlerdeki son durumunu ve iktidarın oy kaybını değerlendirdi:
AKP tabanı, AKP'nin daha dinci ve aşırı sağcı tutumuna direniyor. AKP kurmaylarına baktığınız zaman hepsi sabah akşam imam hatip methiyesi dizip, kendi çocuklarını imam okuluna göndermese de, kendi tabanlarına karşı sürekli bir imam hatip çağrısı var.
Biz biliyoruz ki, ilk önce bu imam hatipler artırıldığında okulları dolduramadıkları için kendi teşkilatlarına baskı yaptılar. Bu da sorunlarını çözmedi. Okulları dolduramadıkları için son olarak adrese dayalı siteme geçip, zorunluluk haline dönüştürerek okulları doldurmaya çalıştılar. Buna rağmen kısa sürede o okullarda 130 bin öğrencinin azalma söz konusu oldu.
"PARADİGMA DEĞİŞİKLİĞİ"
Sonuç bize büyük bir paradigma değişimini gösteriyor. Bugüne kadar siyaseti analiz edenler hep şuna daha çok yaslandılar; 'AKP din istismarını yoğun kullanıyor ve bu nedenle iktidarda.' doğru kullanıyor ama hiçbir zaman tek başına iktidarı getirmedi. AKP yıllarca toplumun büyük bir kısmını iyi yönettiğine ikna etti. Muhalif blokta ise yöneteceğine dair iyileştirmeye çok açık alanlar vardı. Paradigma değişikliği orman yangınlarıyla birlikte değişti. İktidarın yönetemediği daha fazla deşifre oldu ve muhalefetin ise yönetmeye hazır olduğu ortaya çıktı.
"GÖÇ MESELESİ AKP'Yİ NASIL ETKİLEDİ?"
Suriyelilerin varlığı zaten toplumda son dönemde sıkışma alanı gibi karşımıza çıkıyor. Maalesef Suriyelilere olumlu bakışta önemli oranda bir gerileme mevcut. Eskiden ekonomik büyümenin olduğu dönemlerde en azından 'inanç kardeşiyiz, kültürlerimiz ortak' gibi gerekçelerle toplumun bir bölümünde sahip çıkma ve itiraz etmeme durumu söz konusuydu.
Ekonomik krizle birlikte, dünyanın her tarafında olduğu gibi ilk göze batan gariban ve savunmasız göçmen oluyor. Türkiye'de de bu durum karşımıza çıkıyor. Bu durumu tetikleyen bir diğer konu da Afgan göçleri. Bu toplumun vicdanı büyük. Suriyelilere baktığı zaman göçmek zorunda kalan bir aile, bir çocuk ve eş görüyordu. Afgan tarafına baktığı bu profili görmüyor. Bunun karşıtı bir profil görüyor ve oradaki öfke birikimini de Suriyelilere yansıtmak gibi bir durumu karşımıza çıkarıyor.
Video Haberler
- 10 metre yürümemek için canlarını tehlikeye atıyorlar
- Çamaşır makinesinin arkasında saklanırken yakalandı
- Kadıköy'de tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı
- Antalya'da korku dolu anlar! Yürekler ağza geldi
- Doğal güzelliğiyle dikkat çeken Eymir Gölü'nde kirlilik
- Damperi açılan kamyon PTS direğine böyle çarptı
- Afgan gazetecinin sözleri canlı yayına damga vurdu!
- Başkent'te şaşkınlık veren olay
- Karayolunda ölümü hiçe saydı! O anlar kamerada
- Babacan'dan 'Afganistan' yorumu