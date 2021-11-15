Spil Dağı'ndan sonbahar manzaraları

cumhuriyet.com.tr
15 Kasım 2021 Pazartesi, 15:34
<p>Manisa'da, endemik bitkileri ve yılkı atları ile ilgi çeken, 1517 rakımdaki Spil Dağı Milli Parkı'nda sonbahar güzelliği yaşanıyor.</p>

Manisa'da, endemik bitkileri ve yılkı atları ile ilgi çeken, 1517 rakımdaki Spil Dağı Milli Parkı'nda sonbahar güzelliği yaşanıyor.

<p>Orman manzarası, havadan dronla görüntülendi.</p>

Orman manzarası, havadan dronla görüntülendi.

<p><span style="color: #333333; font-family: sans-serif,;" data-mce-style="color: #333333; font-family: sans-serif,;">Spil Dağı Milli Parkı, sonbaharın son günlerinde farklı renklere bürünen ağaçları ve bitki örtüsü ile göl gibi doğal güzellikleriyle özellikle seyahat ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.&nbsp;</span></p>

Spil Dağı Milli Parkı, sonbaharın son günlerinde farklı renklere bürünen ağaçları ve bitki örtüsü ile göl gibi doğal güzellikleriyle özellikle seyahat ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor. 

<p><span style="color: #333333; font-family: sans-serif,;" data-mce-style="color: #333333; font-family: sans-serif,;">Sarı ve kahverengi tonlarıyla ormanlara, doğaseverler hayran kalıyor.</span></p>

Sarı ve kahverengi tonlarıyla ormanlara, doğaseverler hayran kalıyor.

<p>Bölgede sonbahar manzarası ise dronla havadan görüntülendi.</p>

Bölgede sonbahar manzarası ise dronla havadan görüntülendi.


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