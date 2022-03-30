Stres anne karnındaki bebeği direkt etkiliyor: Hastalık sebebi

STRES ANNE KARNINDAKİ BEBEĞİ DİREKT ETKİLİYOR

Gebelikte yaşanan stresin kaynakları farklı. Deprem, sel, fırtına gibi doğal felaketler ya da savaş, terörizm gibi önlenmesi pek mümkün olamayan sebeplerden olabileceği gibi; aile içi şiddet, evde veya işyerindeki olumsuz insan ilişkilerinden de kaynaklanabiliyor. Sebebi ne olursa olsun, stres vücut dengesi için bir tehdit ve beden orijinal koşula geri dönmek için çeşitli yapısal, işlevsel ve davranışsal cevaplar oluşturuyor. Bu da gelişmekte olan bebeğin zihinsel ve fiziksel sağlığı üzerinde olumsuz etkilere neden oluyor. Beyin gelişimini olumsuz etkilemenin yanı sıra; erken doğum, bebeğin büyüme hızında yavaşlama, düşük doğum ağrılığı ve bebeğin baş çevresinde geri kalma gibi durumlar oluşturabiliyor.