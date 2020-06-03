Şen, Avrupa turunun ardından Türkiye'de de çok sayıda tur ve
festivale katıldıklarını anlatarak, "Asıl amacımız, kızlarımızla bir arada
olmaktı, bunu sağladık. Bunun yanında bisikletle vakit geçirmek, öncelikle
sağlık açısından bizi çok dinç tutuyor. Ayrıca iş hayatındaki yoğun stresi
atmış oluyoruz." diye konuştu.
"Gezilerimize devam ederken sosyal sorumluluk
çalışmaları da yapıyoruz. Dünya su kıtlığına doğru gidiyor. Birleşmiş Milletler
ve diğer küresel kuruluşlar tarafından hazırlanan raporlarda su kaynaklarını
korumazsak dünya barışının tehlikeye gireceği uyarısı yapılıyor. Biz de bundan
yola çıkarak, 'Su yoksa barış yok. Hepşenler göllerde' isimli bir proje
ürettik. 1 Temmuz-1 Eylül tarihlerinde Van Gölü, Tuz Gölü, Eğirdir ve Salda
göllerinin de aralarında olduğu Türkiye'nin yaklaşık 50 gölünün çevresinde 2
bin 400 kilometre bisiklet süreceğiz."
Şen, "Hepşenler" isimli sosyal medya hesaplarında
turları sırasında edindikleri tecrübeleri paylaştıklarını dile getirerek,
"Ailelerle tecrübelerimizi paylaşıyoruz. Özellikle pandemi sürecinden
sonra ailelerden çocuklarıyla nasıl bisiklet turu yapabilecekleri konusunda çok
yoğun soru gelmeye başladı. Bebekle veya çocukla da bisiklet turlarının
olabileceğini tüm Türkiye'ye göstermeye çalışıyoruz." ifadelerini
kullandı.
Duru Şen de baba sının okula başladığı yıl bisiklet
kullanmayı öğretmesinin ardından ailece uzun turlara çıkmaya başladıklarını
dile getirerek, "Bisiklete binerken daha özgür olduğumu ve ailemle
birlikte güvende olduğumu hissediyorum. Kendimi rüzgara bırakmak veya bayır
aşağı inmek beni mutlu ediyor." diye konuştu.
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