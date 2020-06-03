16

Duru Şen de baba sının okula başladığı yıl bisiklet kullanmayı öğretmesinin ardından ailece uzun turlara çıkmaya başladıklarını dile getirerek, "Bisiklete binerken daha özgür olduğumu ve ailemle birlikte güvende olduğumu hissediyorum. Kendimi rüzgara bırakmak veya bayır aşağı inmek beni mutlu ediyor." diye konuştu. Şen, tüm çocukların okula bisikletle gitmesini istediğini, bunun için de daha çok bisiklet yolu ve park yeri yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.