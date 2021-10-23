Sular çekilince ortaya çıktı

Köyden göçerken genç olduğunu dile getiren Eker, şunları kaydetti:

"Şimdi yaşlandım ama köyümüzün yeri de tamamen yaşlanmış. Köyümüz tamamen harap olmuş. İçim kan ağlıyor köyümü bu durumda gördüğümde ama yapacak bir şey yok artık. Köyümü göreceğimi düşünmüyordum. Çünkü suyun bu kadar aşağıya ineceğini, köyümüzün ortaya çıkacağını tahmin etmiyordum. Çok duygulandım. Gençliğim burada geçti. Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum."

Eker, 100 haneli köylerinin yaklaşık 500 nüfusu bulunduğunu anlatarak, "Kocaman bir köydü. Bu yaşıma kadar böyle kuraklık görmedim. Mezarlık da ortaya çıkmış. Burada amcam ve dayılarımın mezarı var. Ruhlarına birer Fatiha okudum" diye konuştu.