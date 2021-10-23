Yabancılara en çok konut satılan iller belli oldu

23 Ekim 2021 Cumartesi, 09:58

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yabancı uyrukluların ülkemizden edindiği taşınmazlarla ilgili verilerin açıklanması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yazılı soru önergesi verdi.

Gürer’in önergesine yanıt veren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 31 Ağustos 2021 tarihi itibari ile yabancı ülke nüfusuna kayıtlı satış yolu ile taşınmaz edinen kişi sayısının 256 bin 603 belirtti.

EN ÇOK RAĞBET İSTANBUL’A

İstanbul’dan konut edinen yabancı sayısı 97 bin 802 olarak belirlenirken bu kişilerin, bu kentten edindiği taşınmaz sayısı 101 bin 96 olarak açıklandı.

İstanbul’u, Antalya izledi. 73 bin yabancı uyruklu kişi, bu ilimizden 62 bin 608 taşınmaz satın aldı.

Yabancıların en çok taşınmaz aldığı üçüncü il ise Bursa oldu. 12 bin 695 yabancı uyruklu, Bursa’dan 13 bin 125 taşınmaz satın aldı.

Başkent Ankara’dan taşınmaz satın alan yabancı uyrukluların sayısı 12 bin 6 olarak hesaplanırken, bu kişilerin Ankara’dan satın aldığı taşınmaz sayısı ise 10 bin 756 olarak belirlendi.

Muğla da yabancıların rağbet gösterdiği iller arasında yer aldı. 13 bin 144 yabancı uyruklu, bu ilimizden 10 bin 340 taşınmaz satın aldı.

EN AZ TANIŞMAZ SATIN ALINAN İLLER

Yabancıların en az rağbet gösterdiği iller ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki illerimiz oldu. Bitlis, Bayburt, Batman, Iğdır, Kilis ve Mardin’den 1 yabancı konut satın aldı.

'SATIŞLAR BİTMİYOR'

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “AKP’nin 20 yıllık iktidarı döneminde özelleştirme ile önemli ölçüde kamuya ait varlıklar satıldı. Bir kısmı yabancı ortaklarla yabancı kuruluşların kontrolüne girdi. Belli bir rakamla konut satın alan yabancılara Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı da verildi. Yapılan düzenlemelerle arazi satışının artmasının yolu açıldı. Bakanlar soruları açıklıkla yanıtlamadığı için yabancı uyruklu ya da mülk edinerek çifte vatandaşlığa erenlerin ve de şirket ortaklıkları yolu ile alınan taşınmazların kapsamlı dökümü verilmiyor. İllerde vatandaşlar farklı ülkelerden yerleşen ve arazi alanları görüyor. Örneğin, Niğde ilinde İtalyanların elma vb. yüzlerce dönüm üretim alanları var. 20 yılda kaç ilde, kaç konut, kaç arazi, kaç şirket yabancı uyruklu ya da sonradan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlara satıldı? Bu tam olarak açıklanmıyor. Ülkemizde artan ekonomik buhran satışları daha da artıracak. Bazı ülkeler yabancılara arazi satışını durdurdu. Ülkemizde ise önemli ölçüde tarım arazileri el değiştiriyor. Çiftçi borçlu ve zor durumda olduğu için mecburen arazisini satıyor. Daha sonra sattığı arazide çalışan durumuna düşüyor. Ülkede bu değişimin tüm verileri açıklıkla kamuoyuna yansıtılmalıdır” diye konuştu.