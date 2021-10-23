Özgür Özel'den Süleyman Soylu'ya sert tepki

23 Ekim 2021 Cumartesi, 08:51

Boğaziçi Üniversitesi'nde atanmış rektörü protesto ettikleri için kampüsten ağır şekilde darbedilerek gözaltına alınan 45 öğrenciden 43'ü emniyetten serbest bırakıldı. 2 öğrencinin ise savcılığa sevk edildiği açıklandı.

Serbest bırakılan öğrenciler "Biz şimdi gözaltından çıktık, hırpalandık ama güvendeyiz, özgürüz. Arkadaşlarımız da özgür olacak. Mücadele umuttur" notuyla sosyal medya hesaplarından bir açıklama yayımladı.

Öğrencilerin darbedilerek gözaltına alınmasının ardından sosyal medya hesabından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili Özgül Özel, şu ifadeleri kullandı:

''Boğaziçi Üniversitesi'nde bu ülkenin geleceği en başarılı öğrencilerine yönelen saldırıları lanetliyorum. Başta suç işleri bakanı Soylu olmak üzere bu yasadışı emirleri verenlerden hesap soracağız. Eyy Soylu bu gençlere ettiklerini burnundan fitil fitil getirmezsem namerdim!''