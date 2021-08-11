Bu sezon ligde İstanbul’dan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, Kasımpaşa, Fatih Karagümrük; Adana’dan Adana Demirspor, Antalya’dan Antalyaspor, Alanyaspor; İzmir’den Göztepe ve Altay, Trabzon’dan Trabzonspor, Rize’den Çaykur Rizespor, Kayseri’den Kayserispor, Konya’dan Konyaspor, Malatya’dan Yeni Malatyaspor, Gaziantep’den Gaziantep Futbol Kulübü, Sivas’tan Sivasspor, Giresun’dan Giresunspor ve Hatay’dan Hatayspor yer alacak.
Süper Lig’de 2021-2022 sezonunda karşılaşmalara ev sahipliği yapacak statlar arasında Atatük Olimpiyat Stadyumu en fazla kapasiteye sahip stat olarak dikkat çekiyor. Türkiye Futbol Federasyonu’nun verilerine göre; bu sezon Fatih Karagümrük’ün maçlarını oynanacağı Atatürk Olimpiyat Stadı’nın kapasitesi 74 bin 753. Onun ardından Galatasaray’ın maçlarını oynadığı 52 bin 223 kapasiteli Türk Telekom Stadyumu geliyor. Sarı-kırmızılıları Fenerbahçe’nin kullandığı 47 bin 834 kapasiteli Ülker Stadyumu takip ediyor. Listenin dördüncü sırasında ise 42 bin 590 ile Beşiktaş’ın müsabakalarını oynadığı Vodafone Park bulunuyor. 42 bin ile Konyaspor’un ev sahipliğini yaptığı Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu beşinci sırada yer alıyor.
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