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Süper Lig’de 2021-2022 sezonunda karşılaşmalara ev sahipliği yapacak statlar arasında Atatük Olimpiyat Stadyumu en fazla kapasiteye sahip stat olarak dikkat çekiyor. Türkiye Futbol Federasyonu’nun verilerine göre; bu sezon Fatih Karagümrük’ün maçlarını oynanacağı Atatürk Olimpiyat Stadı’nın kapasitesi 74 bin 753. Onun ardından Galatasaray’ın maçlarını oynadığı 52 bin 223 kapasiteli Türk Telekom Stadyumu geliyor. Sarı-kırmızılıları Fenerbahçe’nin kullandığı 47 bin 834 kapasiteli Ülker Stadyumu takip ediyor. Listenin dördüncü sırasında ise 42 bin 590 ile Beşiktaş’ın müsabakalarını oynadığı Vodafone Park bulunuyor. 42 bin ile Konyaspor’un ev sahipliğini yaptığı Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu beşinci sırada yer alıyor.