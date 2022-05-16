Süper Lig'e veda eden Altay'da tarihi Mustafa Denizli kararı
Futbola başladığı Altay'da 18 yıl forma giyerek kulüp tarihine adını altın harflerle yazdıran, geçen sezon 38 yıl sonra teknik direktör olarak döndüğü İzmir temsilcisinin 18 yıllık Süper Lig özlemini sonlandırıp bu sezon içinde takımla yolları tekrar ayrılan Mustafa Denizli, şimdi de köklü kulübün başkanlık koltuğuna oturmaya hazırlanıyor. Bu sezon ortasında yenilerek kapılarını futbola açan Alsancak Mustafa Denizli Stadı'na Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından isminin verilmesiyle onore edilen usta futbol insanı, kariyerinde ilk kez bir kulüpte başkanlık görevini üstlenecek.
Siyah-beyazlıların 28 Nisan'da organize edilen ve yarıda kalan olaylı kongresi öncesi eski başkan Nafiz Zorlu tarafından ismi başkan adaylığı için önerilen Mustafa Denizli, ilk etapta kişisel işleri nedeniyle bu görevi yapamayacağını dile getirmişti. Toplam borcu 371 milyon TL olarak açıklanan Altay'da başkan adayı çıkmaması üzerine camianın önde gelen isimleri tekrar Mustafa Denizli ismi üzerine yoğunlaştı. Hafta sonu kente gelip camianın önemli isimlerinden İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener'in önderliğinde dün gerçekleşen toplantıda ikna olan Mustafa Denizli, başkanlık için liste çalışmalarına başladı. Kariyerinde teknik direktörlüğünü yaptığı A Milli Takım'a 2020 Avrupa Şampiyonası'nda ilk kez çeyrek final oynatan Mustafa Denizli, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı şampiyon yapan tek teknik direktör olmuştu.
İBRAHİM AKMAN YÖNETİMDE YER ALACAK
Altay'da 28 Nisan'daki kongre öncesi başkan adayı olmak için çalışma yapıp son anda aday olmaktan vazgeçen iş insanı İbrahim Akman'ın 20 Mayıs'ta tamamlanacak genel kurulda Mustafa Denizli'nin listesinde yer alacağı öğrenildi. Akman ve Denizli'nin 11 kişilik yönetimi oluşturmak için harekete geçtiği bildirildi. Sürpriz isimleri yönetime dahil etmeyi planlayan Mustafa Denizli'nin önümüzdeki günlerde adaylığını resmen açıklaması bekleniyor. Altay'da bugün kaldığı yerden devam etmesi planlanan kongre dün son anda ertelenmişti.
KALECİ LİS SÖZLEŞMESİNİ FESHETTİ
Altay'da lig bitmeden takımdan ayrılan Polonyalı kaleci Mateuzs Lis'in sözleşmesini tek taraflı feshettiği bildirildi. Siyah-beyazlılar, başarılı file bekçisinin 100 bin Euro'luk transfer taksitini ödemeyince oyuncu fesih hakkını kullandı. İzmir temsilcisi, Süper Lig ekiplerinin peşinde olduğu Lis'in satışından ciddi bir bonservis ücreti elde etmeyi planlıyordu. Kaleci Lis'e Fraport TAV Antalyaspor'un talip olduğu öğrenildi. Siyah-beyazlılar, kaleci Lis'ten 3 milyon Euro gelir hedefliyordu.
Video Haberler
- Atatürk Havalimanı'ndan son görüntüler
- İstanbul’da sahte alkol üreticilerine baskın
- İmamoğlu'ndan 'öğrenci indirimi' hakkında karar
- Otobüs ücretini yüksek bulup şoföre saldırdı
- Yüzlerce kişi hastanelik oldu
- Aralık ayında söylediği sözler gündemde!
- Sahte parfüm ve güneş kremi operasyonu
- Almanya'da şirket kurmak isteyenlere uzmandan öneriler
- 6 ay önce evlendiği kocasını öldürdü
- Bu da iktidara yakın şirketin anketi
En Çok Okunan Haberler
-
- Cahit Özkan cephesinden açıklama
- Alaattin Çakıcı yine sahnede
- Sokak eylemlerine SADAT hazırlığı
- Sokak eylemlerine 'SADAT' hazırlığı
- Bakan Özer açıkladı: İlk kez bu yaz uygulanacak
- AKP'de büyük kan kaybı
- Seçimler için kendine iki rakip belirledi
- İsveç NATO kararını verdi
- Benzin ve LPG'ye büyük zam yolda
- Yeni hafta art arda zamlarla başladı