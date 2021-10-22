Taciz suçu şikayet dilekçesiyle dolandıracaklardı

SOSYAL MEDYADA YENİ DOLANDIRICILIK YÖNTEMİ

Dolandırıcıların her geçen gün yeni bir yöntem bulduğunu belirten Avukat Abdi Yaşar, şunları söyledi:

"Müvekkilimi WhatsApp üzerinden gönderilen yazı, dilekçe formatında yazılmayan sahte bir evrak. Müvekkilim durumu bildirince söz konusu dilekçede imzası bulunan avukatı aradım. Avukat bey, kendisinin böyle bir olaydan haberinin olmadığını söyledi. Bunun üzerine ben kendisini arabulucu olarak tanıtan kişiyi aradım. Benim telefonlarımı açmadı. Ne aramama yanıt verdi ne mesajlarına dönüş yaptı" dedi.