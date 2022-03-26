Tarantino'nun en sevdiği 12 film

Quentin Tarantino, 90'lı yılların başında Amerikan filminde ortaya çıkan belki de en farklı yeteneklere sahip yönetmen.

Sevenlerinin hayran olduğu sevmeyenlerin nefret ettiği iddialı yönetmen tüm filmleriyle büyük başarılara imza attı. Adından sıkça bahsedilen Tarantino, 27 Mart'ta doğum gününü kutlayacak. Bu vesileyle, hafta sonu izlenceleri için Tarantino'ya kulak veriyoruz.

Bu hafta sonu ne izleyeceğini düşünenler için Tarantino'nun en sevdiği filmlerinden oluşan bir seçki hazırladık. Severek izlediğimizTarantino, hangi filmleri beğenerek izliyor, ünlü yönetmenin en sevdiği 12 film hangileri?

2002 yılı Sight and Sound Yönetmenler anketinde Tarantino tüm zamanların en iyi 12 filmini şöyle belirtti: