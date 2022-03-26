Tarantino'nun en sevdiği 12 film
Quentin Tarantino, 90'lı yılların başında Amerikan filminde ortaya çıkan belki de en farklı yeteneklere sahip yönetmen.
Sevenlerinin hayran olduğu sevmeyenlerin nefret ettiği iddialı yönetmen tüm filmleriyle büyük başarılara imza attı. Adından sıkça bahsedilen Tarantino, 27 Mart'ta doğum gününü kutlayacak. Bu vesileyle, hafta sonu izlenceleri için Tarantino'ya kulak veriyoruz.
Bu hafta sonu ne izleyeceğini düşünenler için Tarantino'nun en sevdiği filmlerinden oluşan bir seçki hazırladık. Severek izlediğimizTarantino, hangi filmleri beğenerek izliyor, ünlü yönetmenin en sevdiği 12 film hangileri?
2002 yılı Sight and Sound Yönetmenler anketinde Tarantino tüm zamanların en iyi 12 filmini şöyle belirtti:
1-) İYİ, KÖTÜ VE ÇİRKİN
İyi, Kötü ve Çirkin, 1966 yapımı Sergio Leone'nin yönettiği Italyan Spagetti Western filmi.
Başrollerini Clint Eastwood, Lee Van Cleef ve Eli Wallach paylaşıyor. Filmin hikâyesi Luciano Vincenzoni ve Sergio Leone tarafından, senaryosu ise Agenore Incrocci ve Furio Scarpelli tarafından yazıldı. Filmin müzikleri Ennio Morricone tarafından bestelendi. Film Türkiye'de 13 Ocak 1969'da gösterime girdi.
Bir Avuç Dolar (1964) ve Birkaç Dolar İçin (1965) filmleriyle başlayan üçlemenin sonuncusu olan filmin; üçlemeler arasında konu bağlantısı yoktur.
Clint Eastwood bu filmde 1968 yılındaki Golden Laurel ödüllerinde en iyi aksiyon performansı dalında ikinciliğe layık görüldü ve dünya çapında tanınan bir aktör haline geldi.
Film IMDb'de dünyanın gelmiş geçmiş en iyi 250 filmi arasında 9. sırada yer alıyor.
2-) KAHRAMANLAR ŞEHRİ
Kahramanlar Şehri, 1959 ABD yapımı klasik western filmidir. Özgün adı "Rio Bravo"dur.
Senaryosunu B.H. McCampbell'ın bir kısa hikâyesinden Jules Furthman'ın uyarlayıp yazdığı filmi Howard Hawks yönetti. Hawks aynı zamanda filmin yapımcılığını da üstlendi. Başlıca rollerinde John Wayne, Dean Martin, Ricky Nelson, Angie Dickinson, Walter Brennan, Ward Bond ve John Russell oynadı.
1860'larda Texas'ta bir kasaba şerifi (John Wayne) bölgenin güçlü adamının kardeşini cinayetten tutuklar. Tutukluyu kurtarmak için kasabayı ablukaya alan kalabalığa karşı yanında kendisine yardım edecek sadece birkaç kişi vardır; bir alkolik (Dean Martin), yaşlı ve sakat bir şerif yardımcısı (Walter Brennan) ve bir kadın (Angie Dickinson). Film hem yönetmen Howard Hawks'ın hem de aktör John Wayne'in 1952 yılında çekilen Kahraman Şerif (High Noon) filmine duydukları tepki üzerine ortaya çıkmıştır. Adı geçen filmdeki şerif Gary Cooper haydutlara karşı kasaba halkından çaresizce yardım istiyordu. Rio Bravo ise neredeyse sahne sahne High Noon filminin bir anti tezi gibidir, bu filmdeki şerif John Wayne kasaba halkından yardım dilenmek şöyle dursun kendiliğinden gelen birçok yardım teklifini de geri çevirir. Her iki filmin de müziklerini Dimitri Tiomkin yapmıştır. Rio Bravo Howard Hawks'ın en iyi filmlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Hawks 1966 yılında El Dorado adıyla filmin yeni bir versiyonunu çekmişti. Bu westernde de yine John Wayne'in yanı sıra Robert Mitchum ve James Caan oynamışlardı. Ayrıca John Carpenter'ın 1976'da yaptığı polisiye gerilim filmi Assault on Precinct 13 de Rio Bravo'nun bir versiyonu sayılmaktadır. Ricky Nelson da Dean Martin gibi müzik dünyasının tanınmış bir şarkıcısıdır ve filmde birlikte bir iki şarkı söylerler.
3-) TAKSİ ŞÖFORÜ
Taxi Driver, 1976 yapımını, yönetmenliğini Martin Scorsese'nin yaptığı film. Başrolünü Robert de Niro, Cybill Shepherd, Jodie Foster ve Harvey Keitel paylaştı.
Film 4 dalda Oscar'a aday oldu ve Cannes Film Festivali'nde en iyi filme verilen Altın Palmiye ödülünü kazandı. Amerikan Film Enstitüsü'nün hazırladığı, tüm zamanların en iyi 100 Amerikan filminin yer aldığı AFI's 100 Years... 100 Movies listesinde 52. sırada bulunuyor. Internet Movie Database'in Top 250 listesinde 01 ocak 2012 tarihi itibarıyla 43., Time dergisinin hazırladığı Tüm Zamanların En İyi 100 Filmi listesinde, 52. sırada yer alıyor.
"Taksi Şoförü", 1994 yılında Kongre Kütüphanesi tarafından "kültürel, tarihi ve estetik olarak önemli" filmler arasına seçilerek ABD Ulusal Film Arşivi'nde muhafaza edilmesine karar verildi.
4-) HİS GİRL FRİDAY
Yönetmenliğini Howard Hawks'ın üstlendiği 1940 yapımı filmin senaryosu ise Charles Lederer ile Ben Hecht'e ait. Oyuncu kadrosunda ise Abner Biberman, Cary Grant ve Rosalind Russell bulunuyor.
The Morning Post isimli çok satan bir gazetenin editörü olan Walter Burns, aynı gazetede çalıştığı eski karısı Hildy'nin sigortacı bir adamla nişanlandığını ve evlenmek üzere olduğunu öğrenir. Son derece başarılı bir çalışan olan Hildy, Walter'a, evlenip daha sakin bir hayat kurmak için işten ayrılacağını bildirir. Bu durum Walter'ın en iyi çalışanını kaybetmesi anlamına gelmektedir ve Walter'ın hiç de böyle bir niyeti yoktur. Bu nedenle çalışmalara başlayan adam, Hildy'nin nişanlısını takibe alıp başına türlü dertler açmaya çalışır.
5-) ROLLING THUNDER
Binbaşı Charles Rane, savaştan geri döndüğünde memleketinde bir kahraman olarak karşılanır. Savaş sırasında göstermiş olduğu başarı nedeniyle Charles’a bir dizi hediye verilir. Bu durumu fırsat bile haydutlar, Charles’ın evini soymaya karar verir. Eve giren haydutlar bu sırada Charles’ın oğlunu ve karısını öldürür. Ailesinin başına gelenlerle büyük bir yıkıma uğrayan Charles, intikam almak için haydutların peşine düşer.
6-) THEY ALL LAUGHED
Peter Bogdanovich'in yönettiği ve Audrey Hepburn, Ben Gazzara, John Ritter, Colleen Camp, Patti Hansen ve Dorothy Stratten'in oynadığı 1981 Amerikan romantik komedi filmi. Film, Bogdanovich ve Blaine Novak'ın senaryosuna dayanıyor. Adını George ve Ira Gershwin'in aynı adlı şarkısından alıyor.
Film New York'ta geçiyor, büyük ölçüde sokaklarda çekildi ve iki güzel kadını aldatma için araştıran üç özel dedektifin hikayesini anlatıyor. Dedektifler sonunda, işleri üzerlerine çeviren kadınları romantik bir şekilde takip ediyor. Film ayrıca 1980'lerin başlarında New York'ta aşk ve sekse samimi bir bakış sunuyor.
7-) THE GREAT ESCAPE
Büyük Firar, 1963 yapımı bir ABD filmi. IMDb İnternet sitesi en iyi 250 film sıralamasında 99. sırada bulunuyor. Paul Brickhill'ın aynı adlı kitabından uyarlanarak James Clavell tarafından senaryosu yazıldı. Senaryo ve kitap yaşanmış bir olaydan esinlenerek yazıldı ve film bu kaçışta ölen 50 subaya adandı. 1964 yılı Oscar ödülüne en iyi film düzenleme dalında aday olsa da kazanamadı. Ama Moskova Uluslararası Film Festivali'nde başrol oyuncusu Steve McQueen'e en iyi erkek oyuncu ödülünü getirdi.
Film II. Dünya Savaşı'nda Almanlar tarafından tutuklanan Müttefik subaylarının hapsedildikleri kamptan kaçışlarını anlatıyor. Subaylar uzun çalışmalar sonucunda kamptan bir tünel kazarak kaçmayı başarırlar. Ama Alman SS polisleri peşlerini bırakmaz. Sonucunda hepsi Almanya ve İsviçre'de değişik zaman ve şekillerde yakalanırlar. Yakalanan subayların ellisi kampa dönüş yolunda Alman askerleri tarafından öldürülür.
8-) CARRIE
Carrie, Stephen King'in aynı isimli ilk romanından 1976 yılında Brian De Palma yönetmenliğinde uyarlanan sinema filmi. Türkiye'de bir dönem "Günah Tohumu" adı ile anıldı. Filmin senaryosu Lawrence D.Cohen tarafından yazıldı ve dönemin başarılı filmlerinden biri oldu. Telekinetik güçlere sahip bir kızın bağnaz dini düşünceler sahip annesi tarafından yapılan baskı sonucu güçlerinin önüne geçememesi ve insanlara ve yaşadığı şehre zarar vermesi konu edilen filmde Carrie White rolünde ünlü oyuncu Sissy Spacek'i, dönemin genç oyuncularından John Travolta'yı da Billy Nolan rolünde boy gösteriyor. Sissy Spacek bu filmdeki rolüyle ilk defa En İyi Kadın Oyuncu Oskarına aday oldu. Film en iyi yardımcı kadın oyuncu dalında da oskara aday oldu; fakat, iki ödülü de alamadı. Brian De Palma ekranı ikiye bölme gibi pek çok yeniliği bu filmde yapmış olmasından dolayı film kendi devrinde bir çığır açtı. Bu film sinema tarihinin en iyi 20 korku filminden biri olarak kabul ediliyor.
9-) COFFY
70’li yılların en iyi blaxploitation (zenci istismarı) filmlerinden olan ve ülkemizde “Belalı Dilber” ismiyle gösterilen Coffy, kız kardeşi uyuşturucu satıcıları tarafından bağımlı hale getirilen bir hemşirenin mafya babalarından intikam almak için hayat kadını kılığında sokaklara çıkışını anlatıyor. Başrollerinde Jackie Brown’dan tanıdığımız Pam Grier’ın yer aldığı, aksiyon ve çıplaklık içeren sahnelerin bolca kullanıldığı yapım Quentin Tarantino’nun da ilham aldığı filmler arasında bulunuyor. 1974’te “Foxy Brown”da yine Pam Grier’e başrolü veren yönetmen Jack Hill ise Francis Ford Coppola’nın üniversiteden sınıf arkadaşı.
10-) DAZED AND CONFUSED
"Genç ve Heyecanlı", 1976 yılına ait bir sabun köpüğü prodüksiyon. Amerika'nın en geri kafalı ve tutucu eyaletlerinden bri olan Texas’ta ufak bir kasabada geçen filmde, Robert E. Lee Lisesi’nin çılgın öğrencilerinin eğlenceli hayatlarına odaklanılıyor. Gelecek sene son sınıf olacak gençler okulun son gününü büyük bir eğlenceyle kutlamak ister. Bu nedenle çılgın bir parti yapmaya karar veren öğrencilerim evde yaptıkları hesap çarşıya uymaz.
12-) HI DIDDLE DIDDLE
Hi Diddle Diddle 1943 yapımı siyah beyaz güldürü filmi. Andrew L. Stone'un yönetmenliğini üstlendiği yapımın başrollerini Adolphe Menjou, Martha Scott, Dennis O'Keefe, June Havoc, Billie Burke ve Pola Negri paylaşıyor. Hi Diddle Diddle 1943 yılında En İyi Film Müziği dalında Akademi Ödülü'ne aday gösterildi.
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