Tarantino'nun evreni ve filmlerine gizlediği küçük ayrıntılar

Ünlü yönetmen Quentin Tarantino, ilk filmi Rezervuar Köpekleri'nden itibaren Hollywood'un deli dahi çocuğu olarak kabul edildi. Her bir filminde özel olarak kullandığı müzikler, popüler kültür göndermeleri, çantalar, kapılar, kan ve şiddet yönetmenin kendisine ait bir evren inşa etmesini sağladı.

Birbirinden bağımsız dahi olsa birbirine küçük eklerle bağladığı filmleri, yönetmenin evrenine dahil izleyiciye küçük ipuçları veriyor. Kill Bill ile kariyerinin zirvesine ulaşmış yönetmen bugüne kadar 10 filme imza attı ve hem Oscar Törenlerinden hem de Avrupa festivallerinden eli boş dönmedi.

İşte yönetmenin izleyici için bıraktığı küçük ipuçlarıyla Tarantino'nun evreni...