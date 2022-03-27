Tarantino'nun evreni ve filmlerine gizlediği küçük ayrıntılar

cumhuriyet.com.tr
27 Mart 2022 Pazar, 13:10
<p>Ünlü yönetmen <strong>Quentin Tarantino,</strong> ilk filmi <strong>Rezervuar Köpekleri'nden</strong> itibaren Hollywood'un deli dahi çocuğu olarak kabul edildi. <strong>Her bir filminde özel olarak kullandığı müzikler, popüler kültür göndermeleri, çantalar, kapılar, kan ve şiddet yönetmenin kendisine ait bir evren inşa etmesini sağladı.</strong></p><p>Birbirinden bağımsız dahi olsa birbirine küçük eklerle bağladığı filmleri, yönetmenin evrenine dahil izleyiciye küçük ipuçları veriyor. Kill Bill ile kariyerinin zirvesine ulaşmış yönetmen bugüne kadar 10 filme imza attı ve hem Oscar Törenlerinden hem de Avrupa festivallerinden eli boş dönmedi.</p><p><strong>İşte yönetmenin izleyici için bıraktığı küçük ipuçlarıyla Tarantino'nun evreni...</strong></p>

Ünlü yönetmen Quentin Tarantino, ilk filmi Rezervuar Köpekleri'nden itibaren Hollywood'un deli dahi çocuğu olarak kabul edildi. Her bir filminde özel olarak kullandığı müzikler, popüler kültür göndermeleri, çantalar, kapılar, kan ve şiddet yönetmenin kendisine ait bir evren inşa etmesini sağladı.

Birbirinden bağımsız dahi olsa birbirine küçük eklerle bağladığı filmleri, yönetmenin evrenine dahil izleyiciye küçük ipuçları veriyor. Kill Bill ile kariyerinin zirvesine ulaşmış yönetmen bugüne kadar 10 filme imza attı ve hem Oscar Törenlerinden hem de Avrupa festivallerinden eli boş dönmedi.

İşte yönetmenin izleyici için bıraktığı küçük ipuçlarıyla Tarantino'nun evreni...

<p><strong>*&nbsp;Kült filmlere ve televizyon dizilerine atıfta bulunur ve müziklerini kullanıyor.</strong></p>

* Kült filmlere ve televizyon dizilerine atıfta bulunur ve müziklerini kullanıyor.

<p><strong>Her filmine, azalarak tamamen kesilen ve sonra tekrar duyulmaya başlayan bir müzik sahnesi ekliyor:</strong></p><p>* Rezervuar Köpekleri (kulak sahnesi) - Mr. Blonde (Michael Madsen) arabasına yürür ve sonra tekrar içeri gelir;</p><p>* Ucuz Roman (aksama sahnesi) - Butch Coolidge (Bruce Willis) yukarı doğru kaçar ve bir samuray kılıcıyla geri döner;</p><p>*Jackie Brown (Beaumont Livingston'ın ölümü) - Beaumont Livingston (Chris Tucker) Ordell Robbie (Samuel L. Jackson) tarafından kullanılan bir aracın bagajındadır. Radyo çalarken araç uzaklaşır ve sonra U dönüşü yaparak kameraya doğru gelir.</p><p>* Kill Bill Vol. 1(meydan okuma sahnesi) - O-ren ve çetesi eğlenirken kısık sesle çalmaya başlayan müzik(from man to man), Gelin seslendiğinde yükselir; Sofie 'nin dehşet sahnesinde kısılıp, Gelin yürümeye başlayınca yine yükselir ve durmasıyla kesilir.</p>

Her filmine, azalarak tamamen kesilen ve sonra tekrar duyulmaya başlayan bir müzik sahnesi ekliyor:

* Rezervuar Köpekleri (kulak sahnesi) - Mr. Blonde (Michael Madsen) arabasına yürür ve sonra tekrar içeri gelir;

* Ucuz Roman (aksama sahnesi) - Butch Coolidge (Bruce Willis) yukarı doğru kaçar ve bir samuray kılıcıyla geri döner;

*Jackie Brown (Beaumont Livingston'ın ölümü) - Beaumont Livingston (Chris Tucker) Ordell Robbie (Samuel L. Jackson) tarafından kullanılan bir aracın bagajındadır. Radyo çalarken araç uzaklaşır ve sonra U dönüşü yaparak kameraya doğru gelir.

* Kill Bill Vol. 1(meydan okuma sahnesi) - O-ren ve çetesi eğlenirken kısık sesle çalmaya başlayan müzik(from man to man), Gelin seslendiğinde yükselir; Sofie 'nin dehşet sahnesinde kısılıp, Gelin yürümeye başlayınca yine yükselir ve durmasıyla kesilir.

<p><strong>* Karakterleri sıklıkla kapı ağzında, kapıları açarken ve kaparken görüntüleniyor.</strong> Filmlerinde şiddetin çoğu ve önemsiz karakter diyalogları daha çok sahne dışında gerçekleşiyor.</p>

* Karakterleri sıklıkla kapı ağzında, kapıları açarken ve kaparken görüntüleniyor. Filmlerinde şiddetin çoğu ve önemsiz karakter diyalogları daha çok sahne dışında gerçekleşiyor.

<p><strong>* Filmlerinde sıklıkla sıra dışı bir öykü anlatım tarzı kullanıyor:</strong></p><p><span style="white-space:pre"> </span>Rezervuar Köpekleri 'nde retrospektif (geriye dönük),</p><p><span style="white-space:pre"> </span>Ucuz Roman 'da doğrusal olmayan,</p><p><span style="white-space:pre"> </span>Kill Bill, Dört Oda (ve konuk yönetmenlik yaptığı aynı tarzı kullanan Sin City) "bölüm" formatında kullandı.</p>

* Filmlerinde sıklıkla sıra dışı bir öykü anlatım tarzı kullanıyor:

Rezervuar Köpekleri 'nde retrospektif (geriye dönük),

Ucuz Roman 'da doğrusal olmayan,

Kill Bill, Dört Oda (ve konuk yönetmenlik yaptığı aynı tarzı kullanan Sin City) "bölüm" formatında kullandı.

<p><strong>* Filmlerinin çoğunda çanta ve valizler önemli rol oynuyor.</strong><br data-mce-bogus="1"></p>

* Filmlerinin çoğunda çanta ve valizler önemli rol oynuyor.

<p><strong>* Filmde karakterler banyoyu nadiren kullansa da Tarantino sıklıkla bir tuvalet sahnesi kullanıyor:</strong></p><p>Rezervuar Köpekleri'nde Tim Roth, Ucuz Roman 'da John Travolta, Çılgın Romantik 'te Christian Slater, Gün Batımından Şafağa 'da Juliette Lewis, Kill Bill Vol.1 'de Uma Thurman ve Kill Bill Vol.2 'de Daryl Hannah.</p>

* Filmde karakterler banyoyu nadiren kullansa da Tarantino sıklıkla bir tuvalet sahnesi kullanıyor:

Rezervuar Köpekleri'nde Tim Roth, Ucuz Roman 'da John Travolta, Çılgın Romantik 'te Christian Slater, Gün Batımından Şafağa 'da Juliette Lewis, Kill Bill Vol.1 'de Uma Thurman ve Kill Bill Vol.2 'de Daryl Hannah.

<p><strong>* Yönettiği her filmde en azından bir kez Wilhelm çığlığı ses efekti kullandı.</strong><br></p>

* Yönettiği her filmde en azından bir kez Wilhelm çığlığı ses efekti kullandı.

<p><strong>* Sıklıkla siyah takım elbiseli, beyaz gömlekli ve siyah kravatlı karakterlere yer veriyor:</strong></p><p>Rezervuar Köpekleri 'ndeki hırsızlar,</p><p>Ucuz Roman 'daki John Travolta ve Samuel L. Jackson,</p><p>Gün Batımından Şafağa 'daki Gecko kardeşler,</p><p>Kill Bill Vol.1 'deki Crazy 88 çetesi.</p>

* Sıklıkla siyah takım elbiseli, beyaz gömlekli ve siyah kravatlı karakterlere yer veriyor:

Rezervuar Köpekleri 'ndeki hırsızlar,

Ucuz Roman 'daki John Travolta ve Samuel L. Jackson,

Gün Batımından Şafağa 'daki Gecko kardeşler,

Kill Bill Vol.1 'deki Crazy 88 çetesi.

<p><strong>* Dolaylı da olsa önceki filmleri ile sıklıkla bağlantılar kuruyor.</strong> Kevin Smith'in View Askewniverse'i gibi ama daha ince bir şekilde kendi evrenini yaratmış gibi görünüyor.</p><p>Buna örnek olarak Tarantino'nun şu açıklaması vardır: Ucuz Roman'daki John Travolta'nın canlandırdığı karakter ile Rezervuar Köpekleri'ndeki Michael Madsen'ın canlandırdığı karakter kardeştir. Soyadları Vega 'dır, isimleri (Vincent ve Vic) ve tipleri (koyu saçlı ve benzer giyimli) birbirine benziyor.</p>

* Dolaylı da olsa önceki filmleri ile sıklıkla bağlantılar kuruyor. Kevin Smith'in View Askewniverse'i gibi ama daha ince bir şekilde kendi evrenini yaratmış gibi görünüyor.

Buna örnek olarak Tarantino'nun şu açıklaması vardır: Ucuz Roman'daki John Travolta'nın canlandırdığı karakter ile Rezervuar Köpekleri'ndeki Michael Madsen'ın canlandırdığı karakter kardeştir. Soyadları Vega 'dır, isimleri (Vincent ve Vic) ve tipleri (koyu saçlı ve benzer giyimli) birbirine benziyor.

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