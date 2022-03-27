Tarantino'nun evreni ve filmlerine gizlediği küçük ayrıntılar
Ünlü yönetmen Quentin Tarantino, ilk filmi Rezervuar Köpekleri'nden itibaren Hollywood'un deli dahi çocuğu olarak kabul edildi. Her bir filminde özel olarak kullandığı müzikler, popüler kültür göndermeleri, çantalar, kapılar, kan ve şiddet yönetmenin kendisine ait bir evren inşa etmesini sağladı.
Birbirinden bağımsız dahi olsa birbirine küçük eklerle bağladığı filmleri, yönetmenin evrenine dahil izleyiciye küçük ipuçları veriyor. Kill Bill ile kariyerinin zirvesine ulaşmış yönetmen bugüne kadar 10 filme imza attı ve hem Oscar Törenlerinden hem de Avrupa festivallerinden eli boş dönmedi.
İşte yönetmenin izleyici için bıraktığı küçük ipuçlarıyla Tarantino'nun evreni...
Her filmine, azalarak tamamen kesilen ve sonra tekrar duyulmaya başlayan bir müzik sahnesi ekliyor:
* Rezervuar Köpekleri (kulak sahnesi) - Mr. Blonde (Michael Madsen) arabasına yürür ve sonra tekrar içeri gelir;
* Ucuz Roman (aksama sahnesi) - Butch Coolidge (Bruce Willis) yukarı doğru kaçar ve bir samuray kılıcıyla geri döner;
*Jackie Brown (Beaumont Livingston'ın ölümü) - Beaumont Livingston (Chris Tucker) Ordell Robbie (Samuel L. Jackson) tarafından kullanılan bir aracın bagajındadır. Radyo çalarken araç uzaklaşır ve sonra U dönüşü yaparak kameraya doğru gelir.
* Kill Bill Vol. 1(meydan okuma sahnesi) - O-ren ve çetesi eğlenirken kısık sesle çalmaya başlayan müzik(from man to man), Gelin seslendiğinde yükselir; Sofie 'nin dehşet sahnesinde kısılıp, Gelin yürümeye başlayınca yine yükselir ve durmasıyla kesilir.
* Filmde karakterler banyoyu nadiren kullansa da Tarantino sıklıkla bir tuvalet sahnesi kullanıyor:
Rezervuar Köpekleri'nde Tim Roth, Ucuz Roman 'da John Travolta, Çılgın Romantik 'te Christian Slater, Gün Batımından Şafağa 'da Juliette Lewis, Kill Bill Vol.1 'de Uma Thurman ve Kill Bill Vol.2 'de Daryl Hannah.
* Dolaylı da olsa önceki filmleri ile sıklıkla bağlantılar kuruyor. Kevin Smith'in View Askewniverse'i gibi ama daha ince bir şekilde kendi evrenini yaratmış gibi görünüyor.
Buna örnek olarak Tarantino'nun şu açıklaması vardır: Ucuz Roman'daki John Travolta'nın canlandırdığı karakter ile Rezervuar Köpekleri'ndeki Michael Madsen'ın canlandırdığı karakter kardeştir. Soyadları Vega 'dır, isimleri (Vincent ve Vic) ve tipleri (koyu saçlı ve benzer giyimli) birbirine benziyor.
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