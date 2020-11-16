2

Reuters

NASA astronotları Michael Hopkins, Victor Glover ve Shannon Walker ile Japonya Uzay Ajansı (JAXA) astronotu Soichi Noguchi’nin bulunduğu kapsülün yolculuğunun bir günden uzun süreceği ve TSİ 07.00 sıralarında uzay istasyonuna ulaşmasının beklendiği belirtildi.