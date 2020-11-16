<p><em>NASA</em></p><p>Amerika Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) ve SpaceX, 4 astronotun bulunduğu Dragon kapsülünü TSİ: 03.27’de Falcon 9 roketi ile ABD’nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi’nden Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) fırlattı.&nbsp;</p>
1

NASA

Amerika Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) ve SpaceX, 4 astronotun bulunduğu Dragon kapsülünü TSİ: 03.27’de Falcon 9 roketi ile ABD’nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi’nden Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) fırlattı. 

<p><em>NASA</em></p><p>Soldan, NASA astronotu Victor Glover, pilot ve NASA astronotu, uzay aracı komutanı Michael Hopkins, NASA SpaceX’in Crew-1 görevine hazırlık için SpaceX uzay kıyafetleri giyiyor.</p>
1

NASA

Soldan, NASA astronotu Victor Glover, pilot ve NASA astronotu, uzay aracı komutanı Michael Hopkins, NASA SpaceX’in Crew-1 görevine hazırlık için SpaceX uzay kıyafetleri giyiyor.

<p><em>Reuters</em></p><p>NASA astronotları Michael Hopkins, Victor Glover ve Shannon Walker ile Japonya Uzay Ajansı (JAXA) astronotu Soichi Noguchi’nin bulunduğu kapsülün yolculuğunun bir günden uzun süreceği ve TSİ 07.00 sıralarında uzay istasyonuna ulaşmasının beklendiği belirtildi.</p>
2

Reuters

NASA astronotları Michael Hopkins, Victor Glover ve Shannon Walker ile Japonya Uzay Ajansı (JAXA) astronotu Soichi Noguchi’nin bulunduğu kapsülün yolculuğunun bir günden uzun süreceği ve TSİ 07.00 sıralarında uzay istasyonuna ulaşmasının beklendiği belirtildi.

<p><em>NASA</em></p><p>Michael Hopkins, Victor Glover ve Shannon Walker isimli Amerikalı astronotlarla birlikte Japon uzay ajansının deneyimli astronotu Soichi Noguchi, altı ay boyunca görev yapacak.</p>
3

NASA

Michael Hopkins, Victor Glover ve Shannon Walker isimli Amerikalı astronotlarla birlikte Japon uzay ajansının deneyimli astronotu Soichi Noguchi, altı ay boyunca görev yapacak.

<p><em>NASA</em></p><p>NASA astronotu ve uzay aracı kaptanı Michael Hopkins</p>
4

NASA

NASA astronotu ve uzay aracı kaptanı Michael Hopkins

<p><em>NASA</em></p><p>NASA astronotu Shannon Walke&nbsp;</p>
5

NASA

NASA astronotu Shannon Walke 

<p><em>NASA</em></p><p>NASA astronotu Victor Glover</p>
6

NASA

NASA astronotu Victor Glover

<p><em>NASA</em></p><p>JAXA astronotu Soichi Noguchi</p>
7

NASA

JAXA astronotu Soichi Noguchi

<p><em>ESA</em></p><p>Ekip gerçekleştireceği dört uzay yürüyüşünden birinde, İngiltere'nin platforma ilk kritik endüstriyel katkısını yerleştirecek.</p><p>ColKa iletişim terminaliyle astronotlar, artık Dünya'daki bilim insanları ve aileleriyle, evlerdeki internet hızıyla iletişim kurabilecek.</p>
8

ESA

Ekip gerçekleştireceği dört uzay yürüyüşünden birinde, İngiltere'nin platforma ilk kritik endüstriyel katkısını yerleştirecek.

ColKa iletişim terminaliyle astronotlar, artık Dünya'daki bilim insanları ve aileleriyle, evlerdeki internet hızıyla iletişim kurabilecek.

Video Haberler