Tarihi konakta 'cehennemlik kanalları' bulundu

İZMİR / Cumhuriyet
15 Aralık 2021 Çarşamba, 16:51
<p>19. yüzyılın sonlarına doğru inşa edildiği düşünülen Ağa Bahçesi Konağında Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan restorasyon çalışmaları devam ediyor.</p>

19. yüzyılın sonlarına doğru inşa edildiği düşünülen Ağa Bahçesi Konağında Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan restorasyon çalışmaları devam ediyor.

<p>Tarihi Ağa Bahçesi Konağı’nda bulunan hamamda ısı dağıtımı için kullanılan tarihi cehennemlikler gün yüzüne çıkarıldı.</p>

Tarihi Ağa Bahçesi Konağı’nda bulunan hamamda ısı dağıtımı için kullanılan tarihi cehennemlikler gün yüzüne çıkarıldı.

<p>Muğla evi mimarisi özellikleriyle dikkat çeken Ağa Bahçesi Konağında, devam eden çalışmalar hakkında yazılı açıklamada bulunan Muğla Büyükşehir Belediyesi, “Menteşe ilçemizin en eski yapılarından biri olan Ağa Bahçesi Konağı’nda devam eden restorasyon çalışmalarımız kapsamında yüzde 40 oranında fiziki gerçekleşmeye ulaştık. Taş duvar onarımları, dayanıklılık arttırılması için enjeksiyon imalatları tamamlandı.</p>

Muğla evi mimarisi özellikleriyle dikkat çeken Ağa Bahçesi Konağında, devam eden çalışmalar hakkında yazılı açıklamada bulunan Muğla Büyükşehir Belediyesi, “Menteşe ilçemizin en eski yapılarından biri olan Ağa Bahçesi Konağı’nda devam eden restorasyon çalışmalarımız kapsamında yüzde 40 oranında fiziki gerçekleşmeye ulaştık. Taş duvar onarımları, dayanıklılık arttırılması için enjeksiyon imalatları tamamlandı.

<p>Şu anda çatı ve müştemilat yapılarında çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca, konak içerisinde bulunan eski tarihi hamamda da çalışmalarımız devam ediyor. Burada yürüttüğümüz çalışmalarda hamamın ısı dağıtımı için kullanılan ‘cehennemlik’ adı verilen kanallarda gün yüzüne çıkarıldı.</p>

Şu anda çatı ve müştemilat yapılarında çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca, konak içerisinde bulunan eski tarihi hamamda da çalışmalarımız devam ediyor. Burada yürüttüğümüz çalışmalarda hamamın ısı dağıtımı için kullanılan ‘cehennemlik’ adı verilen kanallarda gün yüzüne çıkarıldı.

<p>Bu ve bunun gibi tarihi değerlerin gün yüzüne çıkarılması için titizlikle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Buradaki çalışmaların tamamlanmasının ardından&nbsp; Halk Evi olarak hizmet vermesi düşünülüyor” denildi.</p>

Bu ve bunun gibi tarihi değerlerin gün yüzüne çıkarılması için titizlikle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Buradaki çalışmaların tamamlanmasının ardından  Halk Evi olarak hizmet vermesi düşünülüyor” denildi.


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