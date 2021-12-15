Tarihi konakta 'cehennemlik kanalları' bulundu

Şu anda çatı ve müştemilat yapılarında çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca, konak içerisinde bulunan eski tarihi hamamda da çalışmalarımız devam ediyor. Burada yürüttüğümüz çalışmalarda hamamın ısı dağıtımı için kullanılan ‘cehennemlik’ adı verilen kanallarda gün yüzüne çıkarıldı.