Tarihi konakta 'cehennemlik kanalları' bulundu
Muğla evi mimarisi özellikleriyle dikkat çeken Ağa Bahçesi Konağında, devam eden çalışmalar hakkında yazılı açıklamada bulunan Muğla Büyükşehir Belediyesi, “Menteşe ilçemizin en eski yapılarından biri olan Ağa Bahçesi Konağı’nda devam eden restorasyon çalışmalarımız kapsamında yüzde 40 oranında fiziki gerçekleşmeye ulaştık. Taş duvar onarımları, dayanıklılık arttırılması için enjeksiyon imalatları tamamlandı.
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