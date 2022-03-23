Tarihin en büyük banka soygunlarına Türkiye'den aday çıktı
Samsun'da akıl almaz bir soygun gerçekleştirildi.
Gezek kardeşlerin banka hesabına bir işlem karışıklığı ile 16 milyar lira geçirildi. Olayın soruşturmasına binayen banka bir hacklenme gerçekleşmediğini açıkladı.
Zanlıların hiç çaba harcamadan hesabına yatırılan 16 milyar lira tarihin en büyük soygunlarına kıyasla bile akıl almaz bir meblağ. Bu büyük meblağnın ne kadarının geri alınabildiği ise merak konusu.
Hürriyet yazarı Sefer Levent, Samsun’da Recep Gezek ve Emre Gezek isimli kardeşlerin bir bankadan 16 milyar lirayı nasıl hesabına geçirdiklerine dair bir köşe yazısı kaleme aldı.
Levent, bugünkü köşe yazısında Gezek kardeşlerin dolandırıcılık ile suçlandığı duruma dair çıkarımlarını şu ifadelerle anlattı:
Samsun’da bir benzin istasyonunda çalışan Recep Gezek ve ağabeyi Emre Gezek 16 milyar TL gibi bir rakamı nasıl oldu da hesaplarına aktarabildi.
* İki kardeş iki günde 70’e yakın sözde transfer işlemi yapıp sonunda 16 milyar TL’yi yatırım bankacılığından mevduat hesaplarına aktarmayı başarıyor.
* Banka başta bir anormallik olduğunu anlıyor transferler devam ederken hesaba bloke uyguluyor ama yine de ne olduğunu kestiremiyor. Kardeşlerin uyarısıyla da blokeyi kaldırıyor. Sonradan tekrar bloke koyuyor ama transferler çoktan yapılmış...
* 2 Mart’ta ‘çok para taşıdıkları için’ silahla polise yakalanmasalar belki de iki kardeş şimdiye çoktan sırra kadem basmıştı. Yakalanırlar mıydı, paranın ne kadarı kurtarılırdı, bilemem.
* Bugüne kadarki en büyük kripto para soygunu ise geçtiğimiz yılın ağustos ayında yaşandı. Poly Network üzerinden 610 milyon dolarlık token çalındı. Şirket tüm parayı iade etmesi için hecker’a iş teklifinde bulundu. Böylece para geri alındı.
Özetle ne sanal alemde ne de gerçekte, ne kripto ne de banknot ister tünel kazarak ister merkez bankası yağmalayarak bu kadar parayı çalan ya da hesabına geçiren olmamış. Samsunlu kardeşler rekora imza atmış!
BANKANIN GÜVENLİK SİSTEMİNDE AÇIK MI VAR?
Samsun’daki bu tarihi soygun girişimini soruşturmanın sadece adli makamlarla sınırlı kalacağını düşünmüyorum. Bankanın kendi güvenlik sistemlerini, yazılımlarını baştan aşağı elden geçirmesi ve soruşturmasının yanı sıra Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun da ayrıca bir inceleme yapması muhtemel. Bugüne kadar bankanın yatırım bankacılığı biriminden mevduat hesaplarına aslında ‘olmayan’ başka paraların da aktarılıp aktarılmadığını bilmiyoruz. Bunları ancak resmi açıklamalar ile öğrenebiliriz.
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