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UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'de de ekiplerin aralıklarla dezenfeksiyonu sürdürdüğünü anlatan Canpolat, "Buraya gelen yerli ve yabancı turistler çok rahat bir şekilde Göbeklitepe'yi gezebilirler. Belediye olarak gece, gündüz demeden çalışmalarımıza devam ediyoruz. Pandemiyle de ilgili olarak halkımızın sağlığı için elimizden gelen tüm gayreti ortaya koyuyoruz." diye konuştu.

