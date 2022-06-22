Tarzan Rıfkı filmi konusu nedir? Tarzan Rıfkı filmi oyuncuları kimler?

cumhuriyet.com.tr
22 Haziran 2022 Çarşamba, 23:01
<p>Tarzan Rıfkı, yönetmen ve senarist koltuğunda Natuk Baytan'ın oturduğu 1986 yapımı bir Türk filmidir. Güldürü türündeki sinema filminin başrollerinde Kemal Sunal ve Suna Yıldızoğlu oynamıştır.</p> <p>İşte Tarzan Rıfkı filmi hakkında tüm ayrıntılar...</p>

Tarzan Rıfkı, yönetmen ve senarist koltuğunda Natuk Baytan'ın oturduğu 1986 yapımı bir Türk filmidir. Güldürü türündeki sinema filminin başrollerinde Kemal Sunal ve Suna Yıldızoğlu oynamıştır.

İşte Tarzan Rıfkı filmi hakkında tüm ayrıntılar...

<p><strong>TARZAN RIFKI KONUSU NEDİR?</strong></p> <p>Sakarlığı ve beceriksizliği yüzünden bir baltaya sap olamayan Rıfkı, kendini Tarzan sanmaktadır ve zamanının büyük çoğunluğu ormanda geçmektedir. Fakir ve saf bir delikanlı olan Tarzan Rıfkı tesadüfler sonucu kendisini mafyanın içinde bulur. </p>

TARZAN RIFKI KONUSU NEDİR?

Sakarlığı ve beceriksizliği yüzünden bir baltaya sap olamayan Rıfkı, kendini Tarzan sanmaktadır ve zamanının büyük çoğunluğu ormanda geçmektedir. Fakir ve saf bir delikanlı olan Tarzan Rıfkı tesadüfler sonucu kendisini mafyanın içinde bulur. 

<p>Ve bu kanunsuz adamlar Rıfkı'yı kendi kirli işlerinde kullanmak isterler. Ama sakarlığı yüzünden mafyanın bütün işlerini altüst eden Rıfkı, sonunda mafya babasınıda çileden çıkarır. Çareyi Rıfkı'yı ortadan kaldırmakta arayan mafya, akla gelmeyecek her türlü yola başvurarak harekete geçer.</p>

Ve bu kanunsuz adamlar Rıfkı'yı kendi kirli işlerinde kullanmak isterler. Ama sakarlığı yüzünden mafyanın bütün işlerini altüst eden Rıfkı, sonunda mafya babasınıda çileden çıkarır. Çareyi Rıfkı'yı ortadan kaldırmakta arayan mafya, akla gelmeyecek her türlü yola başvurarak harekete geçer.

<p><strong>TARZAN RIFKI OYUNCU KADROSU</strong></p> <p>* Kemal Sunal - Tarzan Rıfkı</p> <p>* Suna Yıldızoğlu - Melahat</p> <p>* Saadettin Erbil - Abdullah</p>

TARZAN RIFKI OYUNCU KADROSU

* Kemal Sunal - Tarzan Rıfkı

* Suna Yıldızoğlu - Melahat

* Saadettin Erbil - Abdullah

<p>* Asuman Arsan - Manyak Rıfatın öldürdüğü kadın</p> <p>* Dinçer Çekmez - Zeki</p> <p>* Ece Berkant - Gül</p>

* Asuman Arsan - Manyak Rıfatın öldürdüğü kadın

* Dinçer Çekmez - Zeki

* Ece Berkant - Gül

<p>* Yadigar Ejder - Bitirim</p> <p>* Ünal Gürel - Kerpeten Hüsnü/Duba Hüsnü</p> <p>* Adem Taşay </p>

* Yadigar Ejder - Bitirim

* Ünal Gürel - Kerpeten Hüsnü/Duba Hüsnü

* Adem Taşay 

<p>* Süheyl Eğriboz - Manyak Rıfat</p> <p>* Coşkun Göğen - Abdullahın adamı</p> <p>* Ekrem Dümer - Polis müdürü</p>

* Süheyl Eğriboz - Manyak Rıfat

* Coşkun Göğen - Abdullahın adamı

* Ekrem Dümer - Polis müdürü

<p>* Demiray Erül - Komiser Asım</p> <p>* Zeki Sezer - Kerpeten Hüsnünün adamı</p> <p>* Hakkı Kıvanç - Abdullahın adamı</p> <p>* Hayri Caner - iskelet</p>

* Demiray Erül - Komiser Asım

* Zeki Sezer - Kerpeten Hüsnünün adamı

* Hakkı Kıvanç - Abdullahın adamı

* Hayri Caner - iskelet

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