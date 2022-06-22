Tarzan Rıfkı filmi konusu nedir? Tarzan Rıfkı filmi oyuncuları kimler?

TARZAN RIFKI KONUSU NEDİR?

Sakarlığı ve beceriksizliği yüzünden bir baltaya sap olamayan Rıfkı, kendini Tarzan sanmaktadır ve zamanının büyük çoğunluğu ormanda geçmektedir. Fakir ve saf bir delikanlı olan Tarzan Rıfkı tesadüfler sonucu kendisini mafyanın içinde bulur.