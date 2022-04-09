Tekirdağ’da 'indirim izdihamı': Uzun kuyruklar oluştu

cumhuriyet.com.tr
09 Nisan 2022 Cumartesi, 16:05
<p>Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde açılışı gerçekleştirilen ve ağırlıklı olarak ev eşyalarının satıldığı mağazada, ilk güne özel tüm ürünlerde yüzde ellinin üzerinde indirim uygulandı.</p>

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde açılışı gerçekleştirilen ve ağırlıklı olarak ev eşyalarının satıldığı mağazada, ilk güne özel tüm ürünlerde yüzde ellinin üzerinde indirim uygulandı.

<p>Mağazada halıların elli liradan satılacağını haber alan yurttaşlar, mağaza önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Mağzanın içerisinde de izdiham yaşandı.</p>

Mağazada halıların elli liradan satılacağını haber alan yurttaşlar, mağaza önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Mağzanın içerisinde de izdiham yaşandı.

<p>Yoğunluğa şahit olan yurttaşlar ise ‘bedava sanıyorlar galiba’ diyerek şaşkınlığını gizleyemedi.</p>

Yoğunluğa şahit olan yurttaşlar ise ‘bedava sanıyorlar galiba’ diyerek şaşkınlığını gizleyemedi.

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