Tekirdağ'daki kiraz festivaline 2 milyondan fazla turist katıldı

AA
13 Haziran 2022 Pazartesi, 00:00
<p>Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, 56. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali'nin yerli, yabancı yaklaşık 2 milyon kişiyi ağırladığını söyledi.</p>

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, 56. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali'nin yerli, yabancı yaklaşık 2 milyon kişiyi ağırladığını söyledi.

<p>Yüksel, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok güzel bir organizasyon gerçekleştirdiklerini belirtti.</p>

Yüksel, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok güzel bir organizasyon gerçekleştirdiklerini belirtti.

<p>Festivalin, kentin hem ekonomisi hem de tanıtımı için çok önemli katkıları olduğunu vurgulayan Yüksel, festivalin sahiplenilmesinin de çok anlamlı olduğunun altını çizdi. </p>

Festivalin, kentin hem ekonomisi hem de tanıtımı için çok önemli katkıları olduğunu vurgulayan Yüksel, festivalin sahiplenilmesinin de çok anlamlı olduğunun altını çizdi. 

<p>Yüksel, güzel bir festivale ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "4 gün boyunca dolu dolu bir festival geçirdik. Kültür, sanat, spor, söyleşiler herkese hitap eden etkinliklerimiz oldu. Konserlerimize vatandaşların ilgisi çok yoğundu'' dedi.</p>

Yüksel, güzel bir festivale ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "4 gün boyunca dolu dolu bir festival geçirdik. Kültür, sanat, spor, söyleşiler herkese hitap eden etkinliklerimiz oldu. Konserlerimize vatandaşların ilgisi çok yoğundu'' dedi.

<p>Festival kapsamında yapılan "Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşleri", Macar Prensi Ferenc Rakoczi adına "Rakoczi Kupası Yelken Yarışları" ve "En İyi Kiraz Yarışması"nın yanı sıra konserlerle dolu dolu bir program gerçekleştiğini belirten Yüksel, "Festival süresince Yunanistan, Bulgaristan, Polonya, Macaristan'dan pek çok yabancı ve civar illerden yerli turist geldi. 2 milyonu aşkın misafir ağırladık. Şehrimiz için büyük bir organizasyon, çok önemli bir çalışmaydı" diyerek festivalin yoğunluğuna dikkat çekti.</p>

Festival kapsamında yapılan "Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşleri", Macar Prensi Ferenc Rakoczi adına "Rakoczi Kupası Yelken Yarışları" ve "En İyi Kiraz Yarışması"nın yanı sıra konserlerle dolu dolu bir program gerçekleştiğini belirten Yüksel, "Festival süresince Yunanistan, Bulgaristan, Polonya, Macaristan'dan pek çok yabancı ve civar illerden yerli turist geldi. 2 milyonu aşkın misafir ağırladık. Şehrimiz için büyük bir organizasyon, çok önemli bir çalışmaydı" diyerek festivalin yoğunluğuna dikkat çekti.

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