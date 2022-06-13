Tekirdağ'daki kiraz festivaline 2 milyondan fazla turist katıldı
Festival kapsamında yapılan "Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşleri", Macar Prensi Ferenc Rakoczi adına "Rakoczi Kupası Yelken Yarışları" ve "En İyi Kiraz Yarışması"nın yanı sıra konserlerle dolu dolu bir program gerçekleştiğini belirten Yüksel, "Festival süresince Yunanistan, Bulgaristan, Polonya, Macaristan'dan pek çok yabancı ve civar illerden yerli turist geldi. 2 milyonu aşkın misafir ağırladık. Şehrimiz için büyük bir organizasyon, çok önemli bir çalışmaydı" diyerek festivalin yoğunluğuna dikkat çekti.
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