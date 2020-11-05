<p><strong>"Fresh", 1994</strong></p><p>Yönetmen:&nbsp; Boaz Yakin</p><p>Oyuncular: Sean Nelson (II), Giancarlo Esposito, Samuel L. Jackson, N'Bushe Wright, Guillermo Diaz</p><p>Fillmde, genç bir Afro-Amerikan çocuğun, bir uyuşturucu satıcısının çırağı olarak hayatta kalması konu ediliyor. Fresh'in kendisini ve sorunlu kız kardeşini geçindirebilmesi için işe ihtiyacı vardır. Alkolik olan babasından bu zamana kadar satranç öğrenmek dışında hiçbir şey almamıştır. Kararlılığı ve zekası sayesinde girdiği işte patronunun güvenini kazanan Fresh, çok hoş olmasa da devamlılığı olan bir düzene girer. Fakat eski sınıf arkadaşının öldürülmesine yanlışlıkla tanık oldunca kendisi de hedef haline gelir. Kendisini korumak ve katilleri alt edebilmek için bir plan yapmak zorundadır.</p>
1

"Fresh", 1994

Yönetmen:  Boaz Yakin

Oyuncular: Sean Nelson (II), Giancarlo Esposito, Samuel L. Jackson, N'Bushe Wright, Guillermo Diaz

Fillmde, genç bir Afro-Amerikan çocuğun, bir uyuşturucu satıcısının çırağı olarak hayatta kalması konu ediliyor. Fresh'in kendisini ve sorunlu kız kardeşini geçindirebilmesi için işe ihtiyacı vardır. Alkolik olan babasından bu zamana kadar satranç öğrenmek dışında hiçbir şey almamıştır. Kararlılığı ve zekası sayesinde girdiği işte patronunun güvenini kazanan Fresh, çok hoş olmasa da devamlılığı olan bir düzene girer. Fakat eski sınıf arkadaşının öldürülmesine yanlışlıkla tanık oldunca kendisi de hedef haline gelir. Kendisini korumak ve katilleri alt edebilmek için bir plan yapmak zorundadır.

<p><strong>"The Dark Horse" (Kayıp Şampiyon), 2014</strong></p><p>Yönetmen: James Napier Robertson</p><p>Oyuncular: Cliff Curtis, James Rolleston, Kirk Torrance</p><p>"The Dark Horse", bir Yeni Zelanda dram filmidir. Film, Yeni Zelanda Film ödüllerinde, en iyi film, en iyi senaryo, en iyi yönetmen, en iyi erkek oyuncu, en iyi yardımcı erkek oyuncu ve en iyi puan türlerinde aday oldu. Yanı sıra Yeni Zelanda eleştirmenlerine göre, şimdiye kadar yapılmış en büyük Yeni Zelanda filmi olarak tarihe geçti.</p><p>Filmde, kendi yaşadığı talihsizliklere ve kötü şansına rağmen içinde yaşadığı toplumun çocuklarına umut aşılamak için var gücüyle çalışan bir adamın hikayesi anlatılıyor. Çocuklara, uğruna mücadele etmelerini sağlayacak bir amaç vermek için çalışır.</p>
2

"The Dark Horse" (Kayıp Şampiyon), 2014

Yönetmen: James Napier Robertson

Oyuncular: Cliff Curtis, James Rolleston, Kirk Torrance

"The Dark Horse", bir Yeni Zelanda dram filmidir. Film, Yeni Zelanda Film ödüllerinde, en iyi film, en iyi senaryo, en iyi yönetmen, en iyi erkek oyuncu, en iyi yardımcı erkek oyuncu ve en iyi puan türlerinde aday oldu. Yanı sıra Yeni Zelanda eleştirmenlerine göre, şimdiye kadar yapılmış en büyük Yeni Zelanda filmi olarak tarihe geçti.

Filmde, kendi yaşadığı talihsizliklere ve kötü şansına rağmen içinde yaşadığı toplumun çocuklarına umut aşılamak için var gücüyle çalışan bir adamın hikayesi anlatılıyor. Çocuklara, uğruna mücadele etmelerini sağlayacak bir amaç vermek için çalışır.

<p><strong>"Searching for Bobby Fischer" (Masum Hamleler), 1993</strong></p><p>Yönetmen: Steven Zaillian</p><p>Oyuncular: Max Pomeranc, Joe Mantegna, Joan Allen</p><p>7 yaşındaki Josh Waitzkin, satranca oldukça meraklıdır. Annesi bir gün çocuğundaki bu yeteneği keşfeder ve geliştirmesi için ortam hazırlamaya çalışır. Josh'ın ilgilsini başlarda göremeyen babası ise, onun yeteneğini fark edince oldukça şaşırır. Ailesi artık onun daha başarılı olabilmesi için o dönemin ünlü satranç ustasıyla Josh'a ders vermesi için anlaşırlar. Josh, parkta parasına satranç oynayan, teorik alt yapısı fazla olmayan bir sokak satranççısı ile kendine teorik bilgiler veren satranç hocasının eğitiminde gelişimini sürdürmektedir.</p>
3

"Searching for Bobby Fischer" (Masum Hamleler), 1993

Yönetmen: Steven Zaillian

Oyuncular: Max Pomeranc, Joe Mantegna, Joan Allen

7 yaşındaki Josh Waitzkin, satranca oldukça meraklıdır. Annesi bir gün çocuğundaki bu yeteneği keşfeder ve geliştirmesi için ortam hazırlamaya çalışır. Josh'ın ilgilsini başlarda göremeyen babası ise, onun yeteneğini fark edince oldukça şaşırır. Ailesi artık onun daha başarılı olabilmesi için o dönemin ünlü satranç ustasıyla Josh'a ders vermesi için anlaşırlar. Josh, parkta parasına satranç oynayan, teorik alt yapısı fazla olmayan bir sokak satranççısı ile kendine teorik bilgiler veren satranç hocasının eğitiminde gelişimini sürdürmektedir.

<p><strong>"Bobby Fischer Against the World" (Bobby Fischer Dünyaya Karşı), 2011</strong></p><p>Yönetmen: Liz Garbus</p><p>Oyuncular: Anthony Saidy, Bobby Fischer, David Edmonds, Susan Polgar</p><p>"Bobby Fischer Against the World", satranç ustası Bobby Fisher'ın trajik ve tuhaf hayatını araştıran ilk belgeseli olma özelliğini taşıyor. Sorunlu çocukluğundan, dünya şampiyonu ve soğuk savaş sembolü olarak rock yıldızı konumuna gelişine, kaçak hayatıyla Bobby Fisher'ın kariyerinin draması reddedilemez. Bu film 20. yüzyılın en kötü şöhretli ve en gizemli karakterlerinden birini keşfediyor.</p>
4

"Bobby Fischer Against the World" (Bobby Fischer Dünyaya Karşı), 2011

Yönetmen: Liz Garbus

Oyuncular: Anthony Saidy, Bobby Fischer, David Edmonds, Susan Polgar

"Bobby Fischer Against the World", satranç ustası Bobby Fisher'ın trajik ve tuhaf hayatını araştıran ilk belgeseli olma özelliğini taşıyor. Sorunlu çocukluğundan, dünya şampiyonu ve soğuk savaş sembolü olarak rock yıldızı konumuna gelişine, kaçak hayatıyla Bobby Fisher'ın kariyerinin draması reddedilemez. Bu film 20. yüzyılın en kötü şöhretli ve en gizemli karakterlerinden birini keşfediyor.

<p><strong>"Queen of Katwe" (Katwe Kraliçesi), 2016</strong></p><p>Yönetmen: Mira Nair</p><p>Oyuncular: David Oyelowo, Lupita Nyong'o, Madina Nalwanga, Esteri Tebandeke, Peter Odeke, Sheebah Karungi</p><p>Mira Nair tarafından yönetilen ve William Wheeler tarafından senaryosu yazılmış, 2016 yılı yapımı Amerikan biyografik spor draması filmidir. David Oyelowo, Lupita Nyong'o ve Madina Nalwanga'nın oynadığı film, Uganda'nın başkenti olan Kampala kentinde bulunan Katwe adlı bir alandaki gecekonduda yaşayan ve Dünya Satranç Olimpiyatları'ndaki performanslarından sonra Satranç oynamayı öğrenip Kadın Aday Ustası olan Uganda kız Phiona Mutesi'nin hayatını anlatıyor.</p><p>Tim Crothers'ın ESPN dergisinden ve kitabından uyarlanan film, Walt Disney Pictures ve ESPN Films tarafından üretildi. "Queen of Katwe", 2016 Toronto Uluslararası Film Festivali'nde gösterildi. Film, 30 Eylül'de genel olarak gösterime girmeden önce 23 Eylül 2016'da ABD'de sınırlı olarak gösterime sunuldu.</p><p>Uganda'nın başkenti Kampala'daki Katwe'de, gecekonduda yaşayan 10 yaşındaki Phiona (Madina Nalwanga) ve ailesi için hayat sürekli bir mücadeledir. Dünyası, Robert Katende (David Oyelowo) ile bir misyonerlik programında bir araya geldiğinde gün değişir. Katende, futbol antrenörlüğü yapmaktadır ve aynı zamanda çocuklara satranç oynamayı öğretmektedir. Meraklı olan Phiona satranç oyununu öğrenir. Onunla büyür ve kısa süre içinde Katende'nin rehberliğinde en iyi oyuncu haline gelir. Birkaç yıl içinde, yarışmalardaki ve turnuvalardaki başarısı, yarışmalara stresle girmesine ve kimlik sorununa yol açar. Phiona, Katwe'nin dışındaki hayata maruz kaldığı için oyundan daha fazlasını öğrenmelidir. Resmî ve gayriresmî olarak aldığı eğitim, kendisi, annesi ve kardeşleri için yoksulluk döneminden kaçmayı hayal ettiği şekliyle devam etmektedir.</p>
5

"Queen of Katwe" (Katwe Kraliçesi), 2016

Yönetmen: Mira Nair

Oyuncular: David Oyelowo, Lupita Nyong'o, Madina Nalwanga, Esteri Tebandeke, Peter Odeke, Sheebah Karungi

Mira Nair tarafından yönetilen ve William Wheeler tarafından senaryosu yazılmış, 2016 yılı yapımı Amerikan biyografik spor draması filmidir. David Oyelowo, Lupita Nyong'o ve Madina Nalwanga'nın oynadığı film, Uganda'nın başkenti olan Kampala kentinde bulunan Katwe adlı bir alandaki gecekonduda yaşayan ve Dünya Satranç Olimpiyatları'ndaki performanslarından sonra Satranç oynamayı öğrenip Kadın Aday Ustası olan Uganda kız Phiona Mutesi'nin hayatını anlatıyor.

Tim Crothers'ın ESPN dergisinden ve kitabından uyarlanan film, Walt Disney Pictures ve ESPN Films tarafından üretildi. "Queen of Katwe", 2016 Toronto Uluslararası Film Festivali'nde gösterildi. Film, 30 Eylül'de genel olarak gösterime girmeden önce 23 Eylül 2016'da ABD'de sınırlı olarak gösterime sunuldu.

Uganda'nın başkenti Kampala'daki Katwe'de, gecekonduda yaşayan 10 yaşındaki Phiona (Madina Nalwanga) ve ailesi için hayat sürekli bir mücadeledir. Dünyası, Robert Katende (David Oyelowo) ile bir misyonerlik programında bir araya geldiğinde gün değişir. Katende, futbol antrenörlüğü yapmaktadır ve aynı zamanda çocuklara satranç oynamayı öğretmektedir. Meraklı olan Phiona satranç oyununu öğrenir. Onunla büyür ve kısa süre içinde Katende'nin rehberliğinde en iyi oyuncu haline gelir. Birkaç yıl içinde, yarışmalardaki ve turnuvalardaki başarısı, yarışmalara stresle girmesine ve kimlik sorununa yol açar. Phiona, Katwe'nin dışındaki hayata maruz kaldığı için oyundan daha fazlasını öğrenmelidir. Resmî ve gayriresmî olarak aldığı eğitim, kendisi, annesi ve kardeşleri için yoksulluk döneminden kaçmayı hayal ettiği şekliyle devam etmektedir.

<p><strong>"Chess Fever", 1925</strong></p><p>Yönetmenler: Vsevolod Pudovkin, Nikolai Shpikovsky</p><p>Oyuncular: Konstantin Eggert, Zakhar Darevsky, Vladimir Fogel, Anna Zemtsova, Ivan Koval‑Samborsky</p><p>Nikolai Shpikovsky ve Vsevolod Pudovkin tarafından yönetilen "Chess Fever", 1925 yılında vizyona giren sessiz bir komedi filmi olarak izleyicileriyle buluşmuştur. Film, Pudovkin’in Beyin Mekaniği filminin çekimleri sırasında boş bulduğu anlarda çekimini yapmasıyla ortaya çıkan bir komedi yapıtıdır.</p>
6

"Chess Fever", 1925

Yönetmenler: Vsevolod Pudovkin, Nikolai Shpikovsky

Oyuncular: Konstantin Eggert, Zakhar Darevsky, Vladimir Fogel, Anna Zemtsova, Ivan Koval‑Samborsky

Nikolai Shpikovsky ve Vsevolod Pudovkin tarafından yönetilen "Chess Fever", 1925 yılında vizyona giren sessiz bir komedi filmi olarak izleyicileriyle buluşmuştur. Film, Pudovkin’in Beyin Mekaniği filminin çekimleri sırasında boş bulduğu anlarda çekimini yapmasıyla ortaya çıkan bir komedi yapıtıdır.

<p><strong>"Brooklyn Castle" (Brooklyn Kalesi), 2012</strong></p><p>Yönetmen: Katie Dellamaggiore</p><p>Oyuncular: Rochelle Ballantyne, Justus Williams, James Black Jr.</p><p>"Brooklyn Castle", 2012 yılında vizyona giren bir spor dalı filmi. Satranç filmleri arasında, sinema severlerce önemli bir yer edinen Brooklyn Castle, New York’ta olan bir devlet okulu olan Intermediate School hakkında bilgiler veren bir belgesel filmi. Film, yıl boyunca okulun satranç takımında yer alan üyelerin beşini mercek altına alarak, yaşadıkları zorlukları, başarı ve başarısızlıkları etrafında şekilleniyor.</p>
7

"Brooklyn Castle" (Brooklyn Kalesi), 2012

Yönetmen: Katie Dellamaggiore

Oyuncular: Rochelle Ballantyne, Justus Williams, James Black Jr.

"Brooklyn Castle", 2012 yılında vizyona giren bir spor dalı filmi. Satranç filmleri arasında, sinema severlerce önemli bir yer edinen Brooklyn Castle, New York’ta olan bir devlet okulu olan Intermediate School hakkında bilgiler veren bir belgesel filmi. Film, yıl boyunca okulun satranç takımında yer alan üyelerin beşini mercek altına alarak, yaşadıkları zorlukları, başarı ve başarısızlıkları etrafında şekilleniyor.

<p><strong>"Pawn Sacrifice" (Şah Mat), 2014</strong></p><p>Yönetmen: Edward Zwick</p><p>Oyuncular: Tobey Maguire, Peter Sarsgaard, Liev Schreiber, Michael Stuhlbarg, Lily Rabe, Robin Weigert</p><p>Soğuk Savaş döneminde geçen film,&nbsp; ABD’nin satranç alanında yetiştirdiği en büyük yetenek olan Bobby Fischer’ın 1972 Dünya Satranç Şampiyonası sürecinde yaşadıklarını anlatıyor. Şampiyonada Fischer, Rus şampiyon Boris Spassky ile kıyasıya bir mücadele içerisindedir. ABD, Fischer’ın galip gelmesine çok ister çünkü o zamana kadar Ruslar satrançta baskın taraftır. Bu büyük mücadelenin medyada da yerini fazlasıyla bulmasından sonra Fischer kendisine karşı bir komplo girişiminde bulunacağı paranoyasına kapılır.</p><p>Gerçek olaylardan uyarlanan filmde yenilmez Rus şampiyon Boris Spassky ile Amerikalı genç satranç oyuncusu Bobby Fischer’ın haftalar süren unutulmaz rekabeti konu ediliyor. Bu satranç mücadelesi aynı zamanda “Asrın Maçı” olarak da nitelendiriliyor.</p>
8

"Pawn Sacrifice" (Şah Mat), 2014

Yönetmen: Edward Zwick

Oyuncular: Tobey Maguire, Peter Sarsgaard, Liev Schreiber, Michael Stuhlbarg, Lily Rabe, Robin Weigert

Soğuk Savaş döneminde geçen film,  ABD’nin satranç alanında yetiştirdiği en büyük yetenek olan Bobby Fischer’ın 1972 Dünya Satranç Şampiyonası sürecinde yaşadıklarını anlatıyor. Şampiyonada Fischer, Rus şampiyon Boris Spassky ile kıyasıya bir mücadele içerisindedir. ABD, Fischer’ın galip gelmesine çok ister çünkü o zamana kadar Ruslar satrançta baskın taraftır. Bu büyük mücadelenin medyada da yerini fazlasıyla bulmasından sonra Fischer kendisine karşı bir komplo girişiminde bulunacağı paranoyasına kapılır.

Gerçek olaylardan uyarlanan filmde yenilmez Rus şampiyon Boris Spassky ile Amerikalı genç satranç oyuncusu Bobby Fischer’ın haftalar süren unutulmaz rekabeti konu ediliyor. Bu satranç mücadelesi aynı zamanda “Asrın Maçı” olarak da nitelendiriliyor.

<p><strong>"Life of a King" (Bir Efsanenin Hayatı), 2013</strong></p><p>Yönetmen: Jake Goldberger</p><p>Oyuncular: Cuba Gooding Jr., Dennis Haysbert, LisaGay Hamilton</p><p>Filmde banka soygunundan mahkum olan Eugene Brown, gençleri tehlikeli sokaklardan uzak tutmak için onları satranca yönlendiriyor. Gerçek hayattan beslenen bu filmde Eugene, hapiste satrancı öğrenir. Gençliğinde yaptığı hatalardan pişmanlık duyan Eugene, yaşadığı eski mahallesine dönünce The Big Chair Satranç Kulübünü açar ve gençlere ücretsiz dersler vermeye başlar. Derslere katılan gençler belli bir zaman sonra yarışmalara katılmaya başlar. Kulüpteki gençlerden birisi oldukça yeteneklidir ve sokaklardaki tehlikenin içine çekilmemek için direnmeye çalışmaktadır.</p>
9

"Life of a King" (Bir Efsanenin Hayatı), 2013

Yönetmen: Jake Goldberger

Oyuncular: Cuba Gooding Jr., Dennis Haysbert, LisaGay Hamilton

Filmde banka soygunundan mahkum olan Eugene Brown, gençleri tehlikeli sokaklardan uzak tutmak için onları satranca yönlendiriyor. Gerçek hayattan beslenen bu filmde Eugene, hapiste satrancı öğrenir. Gençliğinde yaptığı hatalardan pişmanlık duyan Eugene, yaşadığı eski mahallesine dönünce The Big Chair Satranç Kulübünü açar ve gençlere ücretsiz dersler vermeye başlar. Derslere katılan gençler belli bir zaman sonra yarışmalara katılmaya başlar. Kulüpteki gençlerden birisi oldukça yeteneklidir ve sokaklardaki tehlikenin içine çekilmemek için direnmeye çalışmaktadır.

<p><strong>"The Luzhin Defence" (Lujin Savunması), 2000</strong></p><p>Yönetmen: Caroline Wood</p><p>Oyuncular: John Turturro, Emily Watson, Geraldine James, Stuart Wilson, Christopher Thompson, Kelly Hunter</p><p>The Luzhin Defence filmi, Vladimir Nabokov’un "Savunma" romanından uyarlanarak beyaz perdeye aktarılmıştır. Zihinsel işkenceler gören, İtalya’nın birinci sınıf turnuvalarında yarışan genç kadın üzerinde yoğunlaşan kurgu, satranç seven sinema izleyicileri için bir alternatif. 2000 yılında vizyona giren Filmde rol alan Emily Watson, en iyi kadın dalında aday gösterilmiştir.</p><p>Lujin, çocukluktan çıkmanın ve yetişkinlerin acımasız dünyasına katılmanın zamanı geldiğinde bu durumdan kaçmak ister. Okulda çok iyi bir durumda olmamasına rağmen farklı bir çocuktur. Çoğu alanda da başarısız olan Lujin, sihirbazlık, yapboz oyunlar ve matematikle ilgilendikten sonra aradığı anlamı satrançta bulur.</p><p><br data-mce-bogus="1"></p><p><em>Kaynak: Wikipedia, Beyazperde</em></p>
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"The Luzhin Defence" (Lujin Savunması), 2000

Yönetmen: Caroline Wood

Oyuncular: John Turturro, Emily Watson, Geraldine James, Stuart Wilson, Christopher Thompson, Kelly Hunter

The Luzhin Defence filmi, Vladimir Nabokov’un "Savunma" romanından uyarlanarak beyaz perdeye aktarılmıştır. Zihinsel işkenceler gören, İtalya’nın birinci sınıf turnuvalarında yarışan genç kadın üzerinde yoğunlaşan kurgu, satranç seven sinema izleyicileri için bir alternatif. 2000 yılında vizyona giren Filmde rol alan Emily Watson, en iyi kadın dalında aday gösterilmiştir.

Lujin, çocukluktan çıkmanın ve yetişkinlerin acımasız dünyasına katılmanın zamanı geldiğinde bu durumdan kaçmak ister. Okulda çok iyi bir durumda olmamasına rağmen farklı bir çocuktur. Çoğu alanda da başarısız olan Lujin, sihirbazlık, yapboz oyunlar ve matematikle ilgilendikten sonra aradığı anlamı satrançta bulur.


Kaynak: Wikipedia, Beyazperde

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