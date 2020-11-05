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"Queen of Katwe" (Katwe Kraliçesi), 2016

Yönetmen: Mira Nair

Oyuncular: David Oyelowo, Lupita Nyong'o, Madina Nalwanga, Esteri Tebandeke, Peter Odeke, Sheebah Karungi

Mira Nair tarafından yönetilen ve William Wheeler tarafından senaryosu yazılmış, 2016 yılı yapımı Amerikan biyografik spor draması filmidir. David Oyelowo, Lupita Nyong'o ve Madina Nalwanga'nın oynadığı film, Uganda'nın başkenti olan Kampala kentinde bulunan Katwe adlı bir alandaki gecekonduda yaşayan ve Dünya Satranç Olimpiyatları'ndaki performanslarından sonra Satranç oynamayı öğrenip Kadın Aday Ustası olan Uganda kız Phiona Mutesi'nin hayatını anlatıyor.

Tim Crothers'ın ESPN dergisinden ve kitabından uyarlanan film, Walt Disney Pictures ve ESPN Films tarafından üretildi. "Queen of Katwe", 2016 Toronto Uluslararası Film Festivali'nde gösterildi. Film, 30 Eylül'de genel olarak gösterime girmeden önce 23 Eylül 2016'da ABD'de sınırlı olarak gösterime sunuldu.

Uganda'nın başkenti Kampala'daki Katwe'de, gecekonduda yaşayan 10 yaşındaki Phiona (Madina Nalwanga) ve ailesi için hayat sürekli bir mücadeledir. Dünyası, Robert Katende (David Oyelowo) ile bir misyonerlik programında bir araya geldiğinde gün değişir. Katende, futbol antrenörlüğü yapmaktadır ve aynı zamanda çocuklara satranç oynamayı öğretmektedir. Meraklı olan Phiona satranç oyununu öğrenir. Onunla büyür ve kısa süre içinde Katende'nin rehberliğinde en iyi oyuncu haline gelir. Birkaç yıl içinde, yarışmalardaki ve turnuvalardaki başarısı, yarışmalara stresle girmesine ve kimlik sorununa yol açar. Phiona, Katwe'nin dışındaki hayata maruz kaldığı için oyundan daha fazlasını öğrenmelidir. Resmî ve gayriresmî olarak aldığı eğitim, kendisi, annesi ve kardeşleri için yoksulluk döneminden kaçmayı hayal ettiği şekliyle devam etmektedir.