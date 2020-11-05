"Fresh", 1994
Yönetmen: Boaz Yakin
Oyuncular: Sean Nelson (II), Giancarlo Esposito, Samuel L. Jackson, N'Bushe Wright, Guillermo Diaz
Fillmde, genç bir Afro-Amerikan çocuğun, bir uyuşturucu satıcısının çırağı olarak hayatta kalması konu ediliyor. Fresh'in kendisini ve sorunlu kız kardeşini geçindirebilmesi için işe ihtiyacı vardır. Alkolik olan babasından bu zamana kadar satranç öğrenmek dışında hiçbir şey almamıştır. Kararlılığı ve zekası sayesinde girdiği işte patronunun güvenini kazanan Fresh, çok hoş olmasa da devamlılığı olan bir düzene girer. Fakat eski sınıf arkadaşının öldürülmesine yanlışlıkla tanık oldunca kendisi de hedef haline gelir. Kendisini korumak ve katilleri alt edebilmek için bir plan yapmak zorundadır.
"The Dark Horse" (Kayıp Şampiyon), 2014
Yönetmen: James Napier Robertson
Oyuncular: Cliff Curtis, James Rolleston, Kirk Torrance
"The Dark Horse", bir Yeni Zelanda dram filmidir. Film, Yeni Zelanda Film ödüllerinde, en iyi film, en iyi senaryo, en iyi yönetmen, en iyi erkek oyuncu, en iyi yardımcı erkek oyuncu ve en iyi puan türlerinde aday oldu. Yanı sıra Yeni Zelanda eleştirmenlerine göre, şimdiye kadar yapılmış en büyük Yeni Zelanda filmi olarak tarihe geçti.
Filmde, kendi yaşadığı talihsizliklere ve kötü şansına rağmen içinde yaşadığı toplumun çocuklarına umut aşılamak için var gücüyle çalışan bir adamın hikayesi anlatılıyor. Çocuklara, uğruna mücadele etmelerini sağlayacak bir amaç vermek için çalışır.
"Searching for Bobby Fischer" (Masum Hamleler), 1993
Yönetmen: Steven Zaillian
Oyuncular: Max Pomeranc, Joe Mantegna, Joan Allen
7 yaşındaki Josh Waitzkin, satranca oldukça meraklıdır. Annesi bir gün çocuğundaki bu yeteneği keşfeder ve geliştirmesi için ortam hazırlamaya çalışır. Josh'ın ilgilsini başlarda göremeyen babası ise, onun yeteneğini fark edince oldukça şaşırır. Ailesi artık onun daha başarılı olabilmesi için o dönemin ünlü satranç ustasıyla Josh'a ders vermesi için anlaşırlar. Josh, parkta parasına satranç oynayan, teorik alt yapısı fazla olmayan bir sokak satranççısı ile kendine teorik bilgiler veren satranç hocasının eğitiminde gelişimini sürdürmektedir.
"Bobby Fischer Against the World" (Bobby Fischer Dünyaya Karşı), 2011
Yönetmen: Liz Garbus
Oyuncular: Anthony Saidy, Bobby Fischer, David Edmonds, Susan Polgar
"Bobby Fischer Against the World", satranç ustası Bobby Fisher'ın trajik ve tuhaf hayatını araştıran ilk belgeseli olma özelliğini taşıyor. Sorunlu çocukluğundan, dünya şampiyonu ve soğuk savaş sembolü olarak rock yıldızı konumuna gelişine, kaçak hayatıyla Bobby Fisher'ın kariyerinin draması reddedilemez. Bu film 20. yüzyılın en kötü şöhretli ve en gizemli karakterlerinden birini keşfediyor.
"Queen of Katwe" (Katwe Kraliçesi), 2016
Yönetmen: Mira Nair
Oyuncular: David Oyelowo, Lupita Nyong'o, Madina Nalwanga, Esteri Tebandeke, Peter Odeke, Sheebah Karungi
Mira Nair tarafından yönetilen ve William Wheeler tarafından senaryosu yazılmış, 2016 yılı yapımı Amerikan biyografik spor draması filmidir. David Oyelowo, Lupita Nyong'o ve Madina Nalwanga'nın oynadığı film, Uganda'nın başkenti olan Kampala kentinde bulunan Katwe adlı bir alandaki gecekonduda yaşayan ve Dünya Satranç Olimpiyatları'ndaki performanslarından sonra Satranç oynamayı öğrenip Kadın Aday Ustası olan Uganda kız Phiona Mutesi'nin hayatını anlatıyor.
Tim Crothers'ın ESPN dergisinden ve kitabından uyarlanan film, Walt Disney Pictures ve ESPN Films tarafından üretildi. "Queen of Katwe", 2016 Toronto Uluslararası Film Festivali'nde gösterildi. Film, 30 Eylül'de genel olarak gösterime girmeden önce 23 Eylül 2016'da ABD'de sınırlı olarak gösterime sunuldu.
Uganda'nın başkenti Kampala'daki Katwe'de, gecekonduda yaşayan 10 yaşındaki Phiona (Madina Nalwanga) ve ailesi için hayat sürekli bir mücadeledir. Dünyası, Robert Katende (David Oyelowo) ile bir misyonerlik programında bir araya geldiğinde gün değişir. Katende, futbol antrenörlüğü yapmaktadır ve aynı zamanda çocuklara satranç oynamayı öğretmektedir. Meraklı olan Phiona satranç oyununu öğrenir. Onunla büyür ve kısa süre içinde Katende'nin rehberliğinde en iyi oyuncu haline gelir. Birkaç yıl içinde, yarışmalardaki ve turnuvalardaki başarısı, yarışmalara stresle girmesine ve kimlik sorununa yol açar. Phiona, Katwe'nin dışındaki hayata maruz kaldığı için oyundan daha fazlasını öğrenmelidir. Resmî ve gayriresmî olarak aldığı eğitim, kendisi, annesi ve kardeşleri için yoksulluk döneminden kaçmayı hayal ettiği şekliyle devam etmektedir.
"Chess Fever", 1925
Yönetmenler: Vsevolod Pudovkin, Nikolai Shpikovsky
Oyuncular: Konstantin Eggert, Zakhar Darevsky, Vladimir Fogel, Anna Zemtsova, Ivan Koval‑Samborsky
Nikolai Shpikovsky ve Vsevolod Pudovkin tarafından yönetilen "Chess Fever", 1925 yılında vizyona giren sessiz bir komedi filmi olarak izleyicileriyle buluşmuştur. Film, Pudovkin’in Beyin Mekaniği filminin çekimleri sırasında boş bulduğu anlarda çekimini yapmasıyla ortaya çıkan bir komedi yapıtıdır.
"Brooklyn Castle" (Brooklyn Kalesi), 2012
Yönetmen: Katie Dellamaggiore
Oyuncular: Rochelle Ballantyne, Justus Williams, James Black Jr.
"Brooklyn Castle", 2012 yılında vizyona giren bir spor dalı filmi. Satranç filmleri arasında, sinema severlerce önemli bir yer edinen Brooklyn Castle, New York’ta olan bir devlet okulu olan Intermediate School hakkında bilgiler veren bir belgesel filmi. Film, yıl boyunca okulun satranç takımında yer alan üyelerin beşini mercek altına alarak, yaşadıkları zorlukları, başarı ve başarısızlıkları etrafında şekilleniyor.
"Pawn Sacrifice" (Şah Mat), 2014
Yönetmen: Edward Zwick
Oyuncular: Tobey Maguire, Peter Sarsgaard, Liev Schreiber, Michael Stuhlbarg, Lily Rabe, Robin Weigert
Soğuk Savaş döneminde geçen film, ABD’nin satranç alanında yetiştirdiği en büyük yetenek olan Bobby Fischer’ın 1972 Dünya Satranç Şampiyonası sürecinde yaşadıklarını anlatıyor. Şampiyonada Fischer, Rus şampiyon Boris Spassky ile kıyasıya bir mücadele içerisindedir. ABD, Fischer’ın galip gelmesine çok ister çünkü o zamana kadar Ruslar satrançta baskın taraftır. Bu büyük mücadelenin medyada da yerini fazlasıyla bulmasından sonra Fischer kendisine karşı bir komplo girişiminde bulunacağı paranoyasına kapılır.
Gerçek olaylardan uyarlanan filmde yenilmez Rus şampiyon Boris Spassky ile Amerikalı genç satranç oyuncusu Bobby Fischer’ın haftalar süren unutulmaz rekabeti konu ediliyor. Bu satranç mücadelesi aynı zamanda “Asrın Maçı” olarak da nitelendiriliyor.
"Life of a King" (Bir Efsanenin Hayatı), 2013
Yönetmen: Jake Goldberger
Oyuncular: Cuba Gooding Jr., Dennis Haysbert, LisaGay Hamilton
Filmde banka soygunundan mahkum olan Eugene Brown, gençleri tehlikeli sokaklardan uzak tutmak için onları satranca yönlendiriyor. Gerçek hayattan beslenen bu filmde Eugene, hapiste satrancı öğrenir. Gençliğinde yaptığı hatalardan pişmanlık duyan Eugene, yaşadığı eski mahallesine dönünce The Big Chair Satranç Kulübünü açar ve gençlere ücretsiz dersler vermeye başlar. Derslere katılan gençler belli bir zaman sonra yarışmalara katılmaya başlar. Kulüpteki gençlerden birisi oldukça yeteneklidir ve sokaklardaki tehlikenin içine çekilmemek için direnmeye çalışmaktadır.
"The Luzhin Defence" (Lujin Savunması), 2000
Yönetmen: Caroline Wood
Oyuncular: John Turturro, Emily Watson, Geraldine James, Stuart Wilson, Christopher Thompson, Kelly Hunter
The Luzhin Defence filmi, Vladimir Nabokov’un "Savunma" romanından uyarlanarak beyaz perdeye aktarılmıştır. Zihinsel işkenceler gören, İtalya’nın birinci sınıf turnuvalarında yarışan genç kadın üzerinde yoğunlaşan kurgu, satranç seven sinema izleyicileri için bir alternatif. 2000 yılında vizyona giren Filmde rol alan Emily Watson, en iyi kadın dalında aday gösterilmiştir.
Lujin, çocukluktan çıkmanın ve yetişkinlerin acımasız dünyasına katılmanın zamanı geldiğinde bu durumdan kaçmak ister. Okulda çok iyi bir durumda olmamasına rağmen farklı bir çocuktur. Çoğu alanda da başarısız olan Lujin, sihirbazlık, yapboz oyunlar ve matematikle ilgilendikten sonra aradığı anlamı satrançta bulur.
Kaynak: Wikipedia, Beyazperde
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