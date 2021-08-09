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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nı 13 madalyayla kapatan Türkiye, geçmiş oyunlara göre daha fazla branşta madalya kazandı.

Milli sporcular Tokyo 2020'de okçuluk, boks, cimnastik, karate, tekvando ve güreşte olmak üzere 13 branşta madalya elde etti. Türk sporcular 6 farklı branşta madalya alma başarısı gösterdi.

Güreş ve tekvando gibi geleneksel sporda 5 madalya alan milli sporcular okçuluk, boks ve cimnastikte de tarihi başarılara imza atı. Karatede de 4 milli sporcu madalya kazanma başarısı gösterdi.