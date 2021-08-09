<p>2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nı 13 madalyayla kapatan Türkiye, geçmiş oyunlara göre daha fazla branşta madalya kazandı.</p><p>Milli sporcular Tokyo 2020'de okçuluk, boks, cimnastik, karate, tekvando ve güreşte olmak üzere 13 branşta madalya elde etti. Türk sporcular 6 farklı branşta madalya alma başarısı gösterdi.</p><p>Güreş ve tekvando gibi geleneksel sporda 5 madalya alan milli sporcular okçuluk, boks ve cimnastikte de tarihi başarılara imza atı. Karatede de 4 milli sporcu madalya kazanma başarısı gösterdi.</p>
1

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nı 13 madalyayla kapatan Türkiye, geçmiş oyunlara göre daha fazla branşta madalya kazandı.

Milli sporcular Tokyo 2020'de okçuluk, boks, cimnastik, karate, tekvando ve güreşte olmak üzere 13 branşta madalya elde etti. Türk sporcular 6 farklı branşta madalya alma başarısı gösterdi.

Güreş ve tekvando gibi geleneksel sporda 5 madalya alan milli sporcular okçuluk, boks ve cimnastikte de tarihi başarılara imza atı. Karatede de 4 milli sporcu madalya kazanma başarısı gösterdi.

<p>Türkiye geçmiş oyunlarda 5 madalya kazandığı boks branşında ilk altın madalyayı da Tokyo 2020'de elde etti.</p>
2

Türkiye geçmiş oyunlarda 5 madalya kazandığı boks branşında ilk altın madalyayı da Tokyo 2020'de elde etti.

<p>Tokyo 2020'de kadın boksörler Türk sporuna damgalarını vurdu. Buse Naz Çakıroğlu gümüş madalya alarak boksta madalya kazanan ilk Türk kadın sporcu unvanını aldı.</p>
3

Tokyo 2020'de kadın boksörler Türk sporuna damgalarını vurdu. Buse Naz Çakıroğlu gümüş madalya alarak boksta madalya kazanan ilk Türk kadın sporcu unvanını aldı.

<p>Buse Naz Çakıroğlu'ndan sonra ringe çıkan Busenaz Sürmeneli ise Türkiye'ye boksta ilk altın madalyayı getiren isim olarak tarihi bir başarıya imza attı.</p>
4

Buse Naz Çakıroğlu'ndan sonra ringe çıkan Busenaz Sürmeneli ise Türkiye'ye boksta ilk altın madalyayı getiren isim olarak tarihi bir başarıya imza attı.

<p>Mete Gazoz gibi olimpiyat oyunlarında tarihi bir başarıyı da cimnastikte Ferhat Arıcan kazandırdı.</p>
5

Mete Gazoz gibi olimpiyat oyunlarında tarihi bir başarıyı da cimnastikte Ferhat Arıcan kazandırdı.

<p>Artistik cimnastikte bronz madalyanın sahibi olan Ferhat Arıcan, cimnastikte madalya alan Türk sporcu oldu.</p>
6

Artistik cimnastikte bronz madalyanın sahibi olan Ferhat Arıcan, cimnastikte madalya alan Türk sporcu oldu.

<p>Tokyo 2020'de tarihin en önemli başarılarından birini okçulukta Mete Gazoz gerçekleştirdi.</p>
7

Tokyo 2020'de tarihin en önemli başarılarından birini okçulukta Mete Gazoz gerçekleştirdi.

<p>Klasik yayda altın madalya alan Mete Gazoz Türkiye'ye bu branşta ilk madalyayı getiren sporcu olarak tarihe geçti.</p>
8

Klasik yayda altın madalya alan Mete Gazoz Türkiye'ye bu branşta ilk madalyayı getiren sporcu olarak tarihe geçti.

<p>Tokyo 2020'ye 9 güreşçiyle katılan Türkiye oyunlarda 3 bronz madalya elde edebildi.</p>
9

Tokyo 2020'ye 9 güreşçiyle katılan Türkiye oyunlarda 3 bronz madalya elde edebildi.

<p>Erkeklerde grekoromen stilde Rıza Kayaalp, serbestte ise Taha Akgül bronz madalya aldı.</p>
10

Erkeklerde grekoromen stilde Rıza Kayaalp, serbestte ise Taha Akgül bronz madalya aldı.

<p>Kadınlarda da Yasemin Adar bronz madalya elde ederken, bu branşta madalya kazanan ilk Türk kadın güreşçi oldu.</p>
11

Kadınlarda da Yasemin Adar bronz madalya elde ederken, bu branşta madalya kazanan ilk Türk kadın güreşçi oldu.

<p>Türk sporcular en fazla madalyayı karate branşında çıkardı.</p><p>Karate branşında milli sporcular bir gümüşün yanı sıra 3 bronz madalyayla oyunları tamamladı.</p><p>Eray Şamdan bu branşta gümüş madalya alan sporcu olurken Ali Sofuoğlu, Merve Çoban ve Uğur Aktaş bronz madalya elde etti.</p>
12

Türk sporcular en fazla madalyayı karate branşında çıkardı.

Karate branşında milli sporcular bir gümüşün yanı sıra 3 bronz madalyayla oyunları tamamladı.

Eray Şamdan bu branşta gümüş madalya alan sporcu olurken Ali Sofuoğlu, Merve Çoban ve Uğur Aktaş bronz madalya elde etti.

Video Haberler