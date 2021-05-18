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Otomobillerini gözünden sakındığını ifade eden Şimşek, “Muayeneye, bakıma gittiğinde bile çekici ile Gönderiyorum. Çünkü bir çizik olsa hiçbir şeye yaramaz. Bu araba 1994 yılından beri hep yatmış, eğer bir kaza geçirirse orijinalliğinin anlamı kalmaz. Bizim için çok değerli. Ayakkabılarımı bile çıkararak giriyorum. Çünkü içerisinde sıfır kokusu duruyor. Araç sıfır gibi durduğu için kıyamıyorum. Aldığımda 77 bin kilometredeydi, şuanda da aynı. Kendi özel arabam var ona biniyorum zaten” dedi.