Trabzonspor'a havaalanında coşkulu karşılama
Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Adana Demirspor'u 3-1 yenerek şampiyonluk için büyük bir adım attı. Maç sonrası Trabzonsporlu taraftarlar büyük bir coşku yaşarken saat 01.40 sularında Trabzon Havalimanına gelen bordo mavili kafileyi büyük bir taraftar topluluğu karşıladı.
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor'un deplasmanda Adana Demirspor u 3-1 yenerek, ligde puanını 76'ya yükselttiği maçın ardından kente dönen bordo-mavili futbolcular havaalanında taraftarlarca coşkuyla karşılandı.
Karşılaşma öncesinde 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda toplanarak sloganlar eşliğinde takımlarına destek olan ve meşaleler yakarak hep bir ağızdan "Bu sene sensin şampiyon", "O sene bu sene" tezahüratlarında bulunan taraftarlar, horon ve kolbastı oynadı.
Bordo-mavili taraftarlar daha sonra Trabzon Havalimanı'na giderek takımlarını karşıladı.
Takımın çıkışı sırasında tezahüratlarda bulunan taraftarlar, teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolculara sevgi gösterilerinde bulundu.
Takım otobüsüne güçlükle binen bordo-mavili kafile, "şampiyonluk" tezahüratları eşliğinde ve meşalelerle havalimanından ayrıldı.
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