Trabzonspor, Konyaspor karşısında rekor kırdı

cumhuriyet.com.tr
23 Eylül 2021 Perşembe, 19:12
<p>Süper Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren maçta Konyaspor ile Trabzonspor 2-2 berabere kaldı.&nbsp;</p>

Süper Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren maçta Konyaspor ile Trabzonspor 2-2 berabere kaldı. 

<p>Maçta bordo mavililer öne geçmesine karşın, Vitor Hugo'nun kırmızı kart görmesiyle oyun üstünlüğünü Konyaspor ele geçirdi.&nbsp;</p>

Maçta bordo mavililer öne geçmesine karşın, Vitor Hugo'nun kırmızı kart görmesiyle oyun üstünlüğünü Konyaspor ele geçirdi. 

<p>Ev sahibi ekip, 2-1 öne geçmesine karşın maçın sonucunu ilan eden isim Hadziahmetovic oldu.</p>

Ev sahibi ekip, 2-1 öne geçmesine karşın maçın sonucunu ilan eden isim Hadziahmetovic oldu.

<p>Uğurcan Çakır, 8 kurtarış ile bir Süper Lig maçında en fazla kurtarış rekorunu egale etti.</p>

Uğurcan Çakır, 8 kurtarış ile bir Süper Lig maçında en fazla kurtarış rekorunu egale etti.

<p>Bordo mavililer bu maç ile kulüp tarihinde deplasmanda en uzun yenilmezlik serisini yakaladı. (21 maç)</p>

Bordo mavililer bu maç ile kulüp tarihinde deplasmanda en uzun yenilmezlik serisini yakaladı. (21 maç)

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