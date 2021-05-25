<p>Trabzonspor’un prensip anlaşmasına vardığı 33 yaşındaki kanat oyuncusu Gervinho ile 31 yaşındaki sağ bek Bruno Peres, kente geldi.</p>
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Trabzonspor’un prensip anlaşmasına vardığı 33 yaşındaki kanat oyuncusu Gervinho ile 31 yaşındaki sağ bek Bruno Peres, kente geldi.

<p>İtalya’dan özel uçakla gelen ve saat 19.45'de Trabzon Havalimanı'na inen Gervinho ile Bruno Peres, burada Trabzonspor Kulübü yetkilileri tarafından karşılandı.&nbsp;</p>
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İtalya’dan özel uçakla gelen ve saat 19.45'de Trabzon Havalimanı'na inen Gervinho ile Bruno Peres, burada Trabzonspor Kulübü yetkilileri tarafından karşılandı. 

<p>Bordo-mavili taraftarlar da, havalimanından çıkışında iki oyuncuya büyük ilgi gösterdi. Taraftarlar, pandemi önlemleri çerçevesinde oyunculara çiçek vererek tezahüratlarda bulunurken, bu sırada Gervinho taraftarlara doğru giderek onlarla el sıkıştı.</p>
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Bordo-mavili taraftarlar da, havalimanından çıkışında iki oyuncuya büyük ilgi gösterdi. Taraftarlar, pandemi önlemleri çerçevesinde oyunculara çiçek vererek tezahüratlarda bulunurken, bu sırada Gervinho taraftarlara doğru giderek onlarla el sıkıştı.

<p>Taraftarlar, pandemi önlemleri çerçevesinde oyunculara çiçek vererek tezahüratlarda bulunurken, bu sırada Gervinho taraftarlara doğru giderek onlarla el sıkıştı.</p>
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Taraftarlar, pandemi önlemleri çerçevesinde oyunculara çiçek vererek tezahüratlarda bulunurken, bu sırada Gervinho taraftarlara doğru giderek onlarla el sıkıştı.

<p>İki oyuncu, daha sonra kendisini bekleyen kulübe ait araçla havalimanından ayrıldı. Gervinho ile Peres’in Trabzon’da yönetimle yapacağı son görüşmenin ardından sağlık kontrolünden geçtikten sonra transferlerinin resmiyet kazanması bekleniyor.</p>
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İki oyuncu, daha sonra kendisini bekleyen kulübe ait araçla havalimanından ayrıldı. Gervinho ile Peres’in Trabzon’da yönetimle yapacağı son görüşmenin ardından sağlık kontrolünden geçtikten sonra transferlerinin resmiyet kazanması bekleniyor.

<p>Mevcut piyasa değeri 2.5 milyon Euro olan Gervinho bu sezon İtalya Serie A’da Parma formasıyla 27 karşılaşmaya çıkıp 5 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.&nbsp;</p>
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Mevcut piyasa değeri 2.5 milyon Euro olan Gervinho bu sezon İtalya Serie A’da Parma formasıyla 27 karşılaşmaya çıkıp 5 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. 

<p>İtalya Serie A ekiplerinden Roma forması giyinen ve 2.5 milyon Euro’luk piyasa değeri bulunan Peres ise bu sezon 44 karşılaşmada görev aldı, 2 gol, 4 asistle de skora katkı sağladı.</p>
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İtalya Serie A ekiplerinden Roma forması giyinen ve 2.5 milyon Euro’luk piyasa değeri bulunan Peres ise bu sezon 44 karşılaşmada görev aldı, 2 gol, 4 asistle de skora katkı sağladı.

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