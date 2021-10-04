Trakya'da, İstanbul'un suyunu karşılayan barajlar kurudu

Prof. Dr. Tecer, "Mevsim normali dediğiniz zaman yağışlarda yüzde 46'lık bir azalma var. Yağışların yarı yarıya düştüğünü görüyoruz. Bunun Trakya bölgesindeki illerimize geldiğiniz zaman da durum farklı değil. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son raporlarına göre eylül ayının kuraklık endeksine göre özellikle Edirne orta şiddetli kuraklık yaşamış bir bölge olduğunu, Kırklareli'nin ise hafif kurak bir dönem geçirdiğini gösteriyor. Son üç aylık kuraklık endeksinde normal değerler görünmek ile birlikte özellikle ağustos ayı içerisinde bu bölgede yağışlarda bir azalma, kuraklıkta orta şiddete doğru da bir artma eylemi olduğunu görüyoruz. Azalan yağışlar, bunun en önemli etkenlerinden bir tanesi. Dolayısıyla yağışlardaki azalma bunun birinci derecedeki nedeni. Sonbahar dönemine giriyoruz, sonbahar ile birlikte artan yağışlarla birlikte barajlar dolacaktır" diye konuştu.