Tüp bebek tedavi sürecinde dikkat edilmesi gereken 10 önemli nokta

STRESTEN UZAK DURULMALI

Stres, özellikle istemsiz kasların kasılmasına sebep oluyor. Rahim de bu kasa sahip organlardan biri olduğu için anne adayının vücudunda meydana gelen stres faktörü ile rahim de kasılıyor. Ancak hekimlerin transfer sonrası ilk istediği şey; rahmin gevşek kalması oluyor. Bu anlamda tüm anne adaylarına transfer sonrası rahat olmalarını, strese girmemelerini, oksijen dolu bol yürüyüşler yapmalarını ve olumlu düşünerek bu süreci geçirmelerini özellikle tavsiye ediyorlar.