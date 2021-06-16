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YILDIZ AYHAN KİMDİR?

Ayhan, 1938 yılında Ankara'da dünyaya geldi. 1956'da şarkıcı oldu ve Ankara Radyosu'na katıldı. Türkiye'de Kırım Tatarca şarkılarını söyleyen ilk şarkıcılardan biri olan Yıldız Ayhan, 1979 yılında İstanbul Radyosu'na geçti. 1999 yılında emekli oldu.

TRT sanatçısı eşi Ahmet Gazi Ayhan'ı 30 yıl önce kaybeden 2 kız çocuğu annesi Ayhan, geçtiğimiz yıl evinde düşerek kalça kemiğini kırmıştı. Çeşitli ameliyatlar geçiren sanatçı, geçtiğimiz mayıs ayında da önce zatürree teşhisiyle hastanede tedaviye alınmıştı. Durumu ağırlaşan Ayhan, yoğun bakım ünitesinde makineye bağlanmıştı. Ayhan, 15 Haziran günü yaşamını yitirdi.