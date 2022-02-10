Canlı yayına çıkartılan 'üfürükçü' Gönül Taşan'la ilgili Müge Anlı'da yeni detaylar ortaya çıktı

'ÇÖP ATMAYA GİDİYORUM' DİYEREK TERK ETTİ

Önce eşi daha sonra da çocuklarının Gönül Taşan'ın oturduğu binaya taşınmasıyla neye uğradığını şaşıran Çırakkoca, evli olan kızının da kocasını 'çöp atmaya gidiyorum' diyerek terk edip Gönül Taşan'ın yanına yerleştiğini söylemişti.

Bu iddiaların ardından da Hurişan - Mustafa Tunç çifti de, çocuklarının Gönül Taşan'ın binasında yaşadığını ve Çırakkoca gibi tüm mal varlıklarını Gönül Taşan'a ‘yedirdiklerini’ anlatmıştı.