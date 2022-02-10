Canlı yayına çıkartılan 'üfürükçü' Gönül Taşan'la ilgili Müge Anlı'da yeni detaylar ortaya çıktı
'ÇÖP ATMAYA GİDİYORUM' DİYEREK TERK ETTİ
Önce eşi daha sonra da çocuklarının Gönül Taşan'ın oturduğu binaya taşınmasıyla neye uğradığını şaşıran Çırakkoca, evli olan kızının da kocasını 'çöp atmaya gidiyorum' diyerek terk edip Gönül Taşan'ın yanına yerleştiğini söylemişti.
Bu iddiaların ardından da Hurişan - Mustafa Tunç çifti de, çocuklarının Gönül Taşan'ın binasında yaşadığını ve Çırakkoca gibi tüm mal varlıklarını Gönül Taşan'a ‘yedirdiklerini’ anlatmıştı.
Anlatılanların hepsini canlı yayında reddeden Gönül Taşan’ın amcasının eşi olan Sabriye Topal'ı intihara sürüklediği de iddia edilmişti.
Kısmet açma, yuva kurtarma, sihir bozma büyüsü yaptığına ve bu yolla insanları dolandırdığına dair birçok ihbar da yapılmaya devam edilen Gönül Taşan hakkında, ismini vermek istemeyen bir izleyici de ilginç iddialar ortaya attı.
İsmini vermek istemeyen izleyici "Kardeşimin iç çamaşırını istediler 'bu sizi çözer' dediler. 10 yıl önce 100 lira para istediler. Kardeşimin Almanya'da olduğunu duyunca da peşimizi bırakmadılar" dedi.
Gönül Taşan, daha önceki yayınlarda 2014 yılından beri başörtüsü takmadığını öne sürmüştü. Bugünkü canlı yayında ise, Gönül Taşan'ın 2019 yılına ait başörtülü görüntüleri ortaya çıktı.
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