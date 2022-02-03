Türkiye Oyuncak Müzesi Listesi
Sunay Akın’ın 2005 yılında İstanbul’da açtığı müze ile gündeme gelen oyuncak müzelerinin tarihi aslında ülkemizde 1990’lı yıllara dayanıyor. Çocukların ve hayatı boyunca çocuk yanlarını kaybetmeyenlerin en sevdiği şeylerden biri olan oyuncaklar, hayatımızda tahmin ettiğimizden daha geniş bir alan kaplıyor.
Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki rengarenk oyuncak müzelerini sizler için derledik;
ANKARA ÜNİVERSİTESİ OYUNCAK MÜZESİ
Ankara Üniversitesi Oyuncak Müzesi, 23 Nisan 1990 tarihinde Prof. Dr. Bekir Onur tarafından açılmış. Müze, sadece anılarda yolculuk yaptırmayı değil, Türkiye’nin çocuk tarihine de kaynaklık etmeyi amaçlıyor. Yaklaşık 2000 oyuncağın bulunduğu müzede beş bölüm var. Birinci bölümde Eyüp oyuncakları gibi geleneksel, el yapımı oyuncaklar bulunuyor.
Oyuncak müzesinin ikinci bölümünde fabrika üretimi oyuncaklar var. Bu oyuncaklar ise metal, ahşap ve ayrıca plastik gibi yapıldıkları malzemelere göre kategorize edilmiş.
Üçüncü bölümde ise oyuncak müzesinin ev sahipliği yaptığı en eski oyuncaklar yer alıyor. Bunun yanı sıra en eskisinin tarihi 1890 yılına uzanan bölümün ismi ise yabancı oyuncaklar. Ayrıca 90’larda çocuk olduysanız bu bölüm tam size göre. Yurt dışından gelen o hayran olduğunuz oyuncaklar işte bu bölümde sergileniyor.
Ankara’daki bu oyuncak müzesinin dördüncü bölümü arkeoloji tutkunlarını ilgilendiriyor. Bunun yanı sıra Antik oyuncaklar bölümünde, Türkiye’nin çeşitli arkeoloji müzelerinde sergilenen oyuncakların kopyaları var.
Beşinci ve son bölüm ise yeni oyuncaklar için ayrılmış. Burada ise çizgi film karakteri gibi popüler kültür etkisi ile üretilen yeni oyuncaklar sergileniyor.
Müze, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Cebeci kampüsü, Cemal Gürsel Caddesinde. Ayrıca müze sadece salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri açık.
İZMİR ÜMRAN BARADAN OYUN VE OYUNCAK MÜZESİ
İzmir Oyuncak Müzesi olarak da bilinen bu mekanda binden fazla eser var. Seramik sanatçısı Ümran Baradan, yurt dışından topladığı oyuncaklarla müzeyi açmış.
2004 yılında açılan müzenin koleksiyonu genişletilmiş ve 2010 yılında İzmir Konak Belediyesi’ne devredilmiş. Bu süreç Sunay Akın’ın verdiği konsept danışmanlığı ile yürütülmüş.
Müzede gerçek çocukların saçını taşıyan bebeklerden bebek evlerine kadar pek çok oyuncak var. İzmir Oyuncak Müzesi’ndeki en eski oyuncağın tarihi ise 1800’lere dayanıyor.
Müze, başarılı çalışmaları nedeni ile yurtiçi ve yurtdışında ödüle layık görülmüş. İzmir’deki bu oyuncak müzesinde yıl boyu çocuk atölyelerine de katılabiliyorsunuz.
İSTANBUL OYUNCAK MÜZESİ
Bu en meşhur müzelerden Sunay Akın Belgin Akın tarafından 2005 yılında kurulmuş. Bu nedenle Sunay Akın Oyuncak Müzesi olarak da anılıyor.
Müze sadece muhteşem oyuncaklar ile değil, oyuncakların sergilendiği tarihi köşk ile de dikkat çekiyor. Köşkte sergilenen oyuncakların tarihi ise 1700’lü yıllara dayanıyor.
Müze kurucusu Sunay Akın, 20 yılda 40 ülke gezerek burada sergilenen oyuncakları derlemiş. Müzede hafta sonu çocuklara yönelik tiyatrolar da görebilirsiniz.
Sunay Akın Müzesi Kadıköy’e bağlı Göztepe’de Ömer Paşa Caddesinde yer alıyor. Pazartesi hariç haftanın tüm günleri açık olan müzeye ulaşım otobüs ve tren ile sağlanabiliyor.
KARTAL MASAL MÜZESİ
Daha bahçesinden girer girmez sizi oyuncakların karşılayacağı bir müze burası. Kartal Masal Müzesi yine Sunay Akın’ın küratörlüğünde 2017 yılında kapılarını açtı. Diğer müzelerden farklı olarak masallara özel oyuncakların yer aldığı bölümler var. Müzede çocuklara özel etkinlikler de var.
Masal Müzesi, İstanbul Anadolu yakasında Kartal ilçesinde yer alıyor. Kartal’ın Yakacık semtindeki müze pazartesi hariç tüm günler açık. Giriş ücreti ise bulunmuyor. Belediyeye ait bu müze ücretsiz gezilebiliyor.
Gaziantep Oyun ve Oyuncak Müzesi
Gaziantep Oyun ve Oyuncak müzesi de mekanı ile büyüleyen yerlerden birisi. Müze, avlulu, tarihi bir Antep evi içinde.
Müze, bu konuda Türkiye’nin dördüncü müzesi olma özelliğini taşıyor. Müzede 1700 ile 1990 yılları arasına ait oyuncakları görebilirsiniz.
Dokuz ayrı bölümlü müzede 600’e yakın oyuncak var. Oyuncakların bir kısmı el yapımı bir kısmı ise fabrika üretimi.
Müze Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde yer alıyor. Bilet fiyatları ve adres gibi bilgiler için müzeyi arayabilirsiniz.
ANTALYA OYUNCAK MÜZESİ
Müze, 23 Nisan 2011 yılından beri açık. Bunun yanı sıra burada yerli ve yabancı üretim 3 bin oyuncak var.
Sunay Akın’ın küratörlüğünü yaptığı müzede çocuklara özel etkinliklere de katılabiliyorsunuz.
Müze, Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde yer alıyor. Ayrıca müze pazartesi hariç tüm günler ziyarete açık.
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