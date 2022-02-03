Türkiye Oyuncak Müzesi Listesi

ANKARA ÜNİVERSİTESİ OYUNCAK MÜZESİ

Ankara Üniversitesi Oyuncak Müzesi, 23 Nisan 1990 tarihinde Prof. Dr. Bekir Onur tarafından açılmış. Müze, sadece anılarda yolculuk yaptırmayı değil, Türkiye’nin çocuk tarihine de kaynaklık etmeyi amaçlıyor. Yaklaşık 2000 oyuncağın bulunduğu müzede beş bölüm var. Birinci bölümde Eyüp oyuncakları gibi geleneksel, el yapımı oyuncaklar bulunuyor.

Oyuncak müzesinin ikinci bölümünde fabrika üretimi oyuncaklar var. Bu oyuncaklar ise metal, ahşap ve ayrıca plastik gibi yapıldıkları malzemelere göre kategorize edilmiş.

Üçüncü bölümde ise oyuncak müzesinin ev sahipliği yaptığı en eski oyuncaklar yer alıyor. Bunun yanı sıra en eskisinin tarihi 1890 yılına uzanan bölümün ismi ise yabancı oyuncaklar. Ayrıca 90’larda çocuk olduysanız bu bölüm tam size göre. Yurt dışından gelen o hayran olduğunuz oyuncaklar işte bu bölümde sergileniyor.

Ankara’daki bu oyuncak müzesinin dördüncü bölümü arkeoloji tutkunlarını ilgilendiriyor. Bunun yanı sıra Antik oyuncaklar bölümünde, Türkiye’nin çeşitli arkeoloji müzelerinde sergilenen oyuncakların kopyaları var.

Beşinci ve son bölüm ise yeni oyuncaklar için ayrılmış. Burada ise çizgi film karakteri gibi popüler kültür etkisi ile üretilen yeni oyuncaklar sergileniyor.

Müze, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Cebeci kampüsü, Cemal Gürsel Caddesinde. Ayrıca müze sadece salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri açık.