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Ben kendi adıma ve Türkiye Cumhuriyeti adına çok seviniyorum. Her yerden görünüyor. Sayın Cumhurbaşkanımız buraya gelecek 23 Nisan'da bayrağa göklere çekmek için. Bizim için onur, gurur verici. Bundan daha güzel bir şey bulunmaz " dedi.