Türkiye'nin konuştuğu 'falakacı' hakkında istenen ceza belli oldu
Erkan T., falakaya yatırdığı kadınlardan 'güzel' dediklerine 500 TL, 'çirkin' dediklerine ise 250 TL ödeme yaptı. Erkan T., falaka görüntülerini de kayıt altına aldı. Erkan T. başka kadınlara da çektiği videoları gönderdi. Benzer teklifte bulunduğu N.K. isimli kadının savcılığa suç duyurusunda bulunması üzerine Erkan T. gözaltına alındı.
'GÖRÜNTÜLER RIZA İLE ÇEKİLDİ'
Erkan T. emniyetteki ifadesinde, "10 yıldır evliyim. Cep telefonu ile kayıt altına alınan görüntüler kadınların rızası ile çekildi. Kadınların isimlerini hatırlamıyorum. Kadınlarla sosyal medya üzerinden tanışmıştım. Bu görüntüler çekildiğinde evde kimse yoktu. Hiç kimseye zorla bir şey yapmadım. Görüntülerdeki kadınlara para verdim. Bu videoları çekerek, internet fenomeni ve para kazanmak istiyordum. Ancak çektiğim görüntüler sosyal medyada uygunsuz görüldüğü için yüklenmedi. Sonrasında videolar telefonumda duruyordu. Bu olayda kadınların rızası olduğu için suç olabileceğini düşünmedim" ifadelerini kullandı.
Erkan T.'nin kendisine de kadınlara yaptığı olayı teklif ettiğini anlatan N.K., "Erkan T.'nin annesi ve babası benim evimde kiracı olarak otuyorlardı. Babası bana arazisi olduğunu ve evle takas etmek istediğini söyledi. Ben kabul ettim ve Zonguldak'a döndüm. Ben toplamda 70 bin lira para verdim. Orada oğlu Erkan T. üzerinden bu işleri görüşüyorduk. Hayatım boyunca bir defa gördüm kendisini. Sonra telefondan görüşüyorduk. Ardından bana böyle bir iş yaptığını anlatarak teklif etti. Ben de böyle bir şeyin mümkün olmadığını söyledim. Ne kadar kabul etmesem de mesaj atarak ikna etmeye çalıştı. Falakanın kurallarından bahsediyordu" demişti.
EŞİ ŞİKAYETÇİ OLMADI
Soruşturma kapsamında Erkan T.'nin eşi H.T.'nin ifadesine başvuruldu. H.T. ifadesinde "Erkan T. ile 10 yıllık evliyiz, iki çocuğumuz var. Görüntülerde ayağı eşarpla bağlanarak, falakaya yatırılan kişilerden birisi benim. Eşim, zaman zaman beni falakaya yatırdı. Ben de ev huzurumun bozulmaması için Erkan'ın, bu isteğini kabul etmek zorunda kaldım. Görüntülerin ortaya çıkmasıyla diğer kadınları gördüm. Diğer kadınlardan hiç haberim yoktu. Görüntülerdeki kadınların kim olduğunu bilmiyorum. O kadınlardan ve falakanın evimde yapıldığından haberim yok. Eşim Erkan T.'den şikayetçi değilim" dedi.
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