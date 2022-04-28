Türkiye'nin konuştuğu 'falakacı' hakkında istenen ceza belli oldu

Erkan T.'nin kendisine de kadınlara yaptığı olayı teklif ettiğini anlatan N.K., "Erkan T.'nin annesi ve babası benim evimde kiracı olarak otuyorlardı. Babası bana arazisi olduğunu ve evle takas etmek istediğini söyledi. Ben kabul ettim ve Zonguldak'a döndüm. Ben toplamda 70 bin lira para verdim. Orada oğlu Erkan T. üzerinden bu işleri görüşüyorduk. Hayatım boyunca bir defa gördüm kendisini. Sonra telefondan görüşüyorduk. Ardından bana böyle bir iş yaptığını anlatarak teklif etti. Ben de böyle bir şeyin mümkün olmadığını söyledim. Ne kadar kabul etmesem de mesaj atarak ikna etmeye çalıştı. Falakanın kurallarından bahsediyordu" demişti.