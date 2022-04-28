Türkiye'nin konuştuğu 'falakacı' hakkında istenen ceza belli oldu

cumhuriyet.com.tr
28 Nisan 2022 Perşembe, 12:22
<p>Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde para karşılığı anlaştığı iddia edilen kadınları falakaya yatırdığı görüntüleri ortaya çıkan kargocu Erkan T. hakkında 2 ayrı suçtan toplam 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.</p>

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde para karşılığı anlaştığı iddia edilen kadınları falakaya yatırdığı görüntüleri ortaya çıkan kargocu Erkan T. hakkında 2 ayrı suçtan toplam 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

<p>Olay, Melikgazi ilçesi, Mimsin Şirintepe Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kargo şirketinde çalışan evli ve 2 çocuk babası Erkan T., maddi durumu iyi olmayan kadınları evine çağırarak, gözlerini uyku bandı, ayaklarını kelepçe ve eşarpla bağlayıp falakaya yatırdı.</p>

Olay, Melikgazi ilçesi, Mimsin Şirintepe Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kargo şirketinde çalışan evli ve 2 çocuk babası Erkan T., maddi durumu iyi olmayan kadınları evine çağırarak, gözlerini uyku bandı, ayaklarını kelepçe ve eşarpla bağlayıp falakaya yatırdı.

<p>Erkan T., falakaya yatırdığı kadınlardan 'güzel' dediklerine 500 TL, 'çirkin' dediklerine ise 250 TL ödeme yaptı. Erkan T., falaka görüntülerini de kayıt altına aldı. Erkan T. başka kadınlara da çektiği videoları gönderdi. Benzer teklifte bulunduğu N.K. isimli kadının savcılığa suç duyurusunda bulunması üzerine Erkan T. gözaltına alındı.</p>

Erkan T., falakaya yatırdığı kadınlardan 'güzel' dediklerine 500 TL, 'çirkin' dediklerine ise 250 TL ödeme yaptı. Erkan T., falaka görüntülerini de kayıt altına aldı. Erkan T. başka kadınlara da çektiği videoları gönderdi. Benzer teklifte bulunduğu N.K. isimli kadının savcılığa suç duyurusunda bulunması üzerine Erkan T. gözaltına alındı.

<p><strong>'GÖRÜNTÜLER RIZA İLE ÇEKİLDİ'</strong></p> <p>Erkan T. emniyetteki ifadesinde, "10 yıldır evliyim. Cep telefonu ile kayıt altına alınan görüntüler kadınların rızası ile çekildi. Kadınların isimlerini hatırlamıyorum. Kadınlarla sosyal medya üzerinden tanışmıştım. Bu görüntüler çekildiğinde evde kimse yoktu. Hiç kimseye zorla bir şey yapmadım. Görüntülerdeki kadınlara para verdim. Bu videoları çekerek, internet fenomeni ve para kazanmak istiyordum. Ancak çektiğim görüntüler sosyal medyada uygunsuz görüldüğü için yüklenmedi. Sonrasında videolar telefonumda duruyordu. Bu olayda kadınların rızası olduğu için suç olabileceğini düşünmedim" ifadelerini kullandı.</p>

'GÖRÜNTÜLER RIZA İLE ÇEKİLDİ'

Erkan T. emniyetteki ifadesinde, "10 yıldır evliyim. Cep telefonu ile kayıt altına alınan görüntüler kadınların rızası ile çekildi. Kadınların isimlerini hatırlamıyorum. Kadınlarla sosyal medya üzerinden tanışmıştım. Bu görüntüler çekildiğinde evde kimse yoktu. Hiç kimseye zorla bir şey yapmadım. Görüntülerdeki kadınlara para verdim. Bu videoları çekerek, internet fenomeni ve para kazanmak istiyordum. Ancak çektiğim görüntüler sosyal medyada uygunsuz görüldüğü için yüklenmedi. Sonrasında videolar telefonumda duruyordu. Bu olayda kadınların rızası olduğu için suç olabileceğini düşünmedim" ifadelerini kullandı.

<p><strong>WHATSAPP KONUŞMALARI ORTAYA ÇIKMIŞTI</strong></p> <p>Erkan T.'nin çektiği görüntüleri ortaya çıkartan N.K. ise yaşadıklarını DHA'ya anlatmıştı. N.K., Kayseri'de yaşadığı dönemde Erkan T.'nin ailesinin, kendi evinde kiracı olduklarını ve bu nedenle tanıştıklarını söylemişti. </p>

WHATSAPP KONUŞMALARI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Erkan T.'nin çektiği görüntüleri ortaya çıkartan N.K. ise yaşadıklarını DHA'ya anlatmıştı. N.K., Kayseri'de yaşadığı dönemde Erkan T.'nin ailesinin, kendi evinde kiracı olduklarını ve bu nedenle tanıştıklarını söylemişti. 

<p>Erkan T.'nin kendisine de kadınlara yaptığı olayı teklif ettiğini anlatan N.K., "Erkan T.'nin annesi ve babası benim evimde kiracı olarak otuyorlardı. Babası bana arazisi olduğunu ve evle takas etmek istediğini söyledi. Ben kabul ettim ve Zonguldak'a döndüm. Ben toplamda 70 bin lira para verdim. Orada oğlu Erkan T. üzerinden bu işleri görüşüyorduk. Hayatım boyunca bir defa gördüm kendisini. Sonra telefondan görüşüyorduk. Ardından bana böyle bir iş yaptığını anlatarak teklif etti. Ben de böyle bir şeyin mümkün olmadığını söyledim. Ne kadar kabul etmesem de mesaj atarak ikna etmeye çalıştı. Falakanın kurallarından bahsediyordu" demişti.</p>

Erkan T.'nin kendisine de kadınlara yaptığı olayı teklif ettiğini anlatan N.K., "Erkan T.'nin annesi ve babası benim evimde kiracı olarak otuyorlardı. Babası bana arazisi olduğunu ve evle takas etmek istediğini söyledi. Ben kabul ettim ve Zonguldak'a döndüm. Ben toplamda 70 bin lira para verdim. Orada oğlu Erkan T. üzerinden bu işleri görüşüyorduk. Hayatım boyunca bir defa gördüm kendisini. Sonra telefondan görüşüyorduk. Ardından bana böyle bir iş yaptığını anlatarak teklif etti. Ben de böyle bir şeyin mümkün olmadığını söyledim. Ne kadar kabul etmesem de mesaj atarak ikna etmeye çalıştı. Falakanın kurallarından bahsediyordu" demişti.

<p><strong>EŞİ ŞİKAYETÇİ OLMADI</strong></p> <p>Soruşturma kapsamında Erkan T.'nin eşi H.T.'nin ifadesine başvuruldu. H.T. ifadesinde "Erkan T. ile 10 yıllık evliyiz, iki çocuğumuz var. Görüntülerde ayağı eşarpla bağlanarak, falakaya yatırılan kişilerden birisi benim. Eşim, zaman zaman beni falakaya yatırdı. Ben de ev huzurumun bozulmaması için Erkan'ın, bu isteğini kabul etmek zorunda kaldım. Görüntülerin ortaya çıkmasıyla diğer kadınları gördüm. Diğer kadınlardan hiç haberim yoktu. Görüntülerdeki kadınların kim olduğunu bilmiyorum. O kadınlardan ve falakanın evimde yapıldığından haberim yok. Eşim Erkan T.'den şikayetçi değilim" dedi. </p>

EŞİ ŞİKAYETÇİ OLMADI

Soruşturma kapsamında Erkan T.'nin eşi H.T.'nin ifadesine başvuruldu. H.T. ifadesinde "Erkan T. ile 10 yıllık evliyiz, iki çocuğumuz var. Görüntülerde ayağı eşarpla bağlanarak, falakaya yatırılan kişilerden birisi benim. Eşim, zaman zaman beni falakaya yatırdı. Ben de ev huzurumun bozulmaması için Erkan'ın, bu isteğini kabul etmek zorunda kaldım. Görüntülerin ortaya çıkmasıyla diğer kadınları gördüm. Diğer kadınlardan hiç haberim yoktu. Görüntülerdeki kadınların kim olduğunu bilmiyorum. O kadınlardan ve falakanın evimde yapıldığından haberim yok. Eşim Erkan T.'den şikayetçi değilim" dedi. 

<p>Diğer kadınlar ise şikayet için başvuruda bulunmadı. Erkan T. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol tedbiri ile salıverildi.</p>

Diğer kadınlar ise şikayet için başvuruda bulunmadı. Erkan T. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol tedbiri ile salıverildi.

<p><strong>KAMU DAVASI AÇILDI</strong></p> <p>Soruşturma kapmasında Erkan T. hakkında eşi H.T.'ye eylemleri nedeniyle 'eşe karşı eziyet çektirme' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, 'müstehcenlik' suçundan da 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle Kayseri 15'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.</p>

KAMU DAVASI AÇILDI

Soruşturma kapmasında Erkan T. hakkında eşi H.T.'ye eylemleri nedeniyle 'eşe karşı eziyet çektirme' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, 'müstehcenlik' suçundan da 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle Kayseri 15'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

<p>Erkan T. hakkında diğer kadınlara eylemlerinden dolayı yürütülen soruşturmanın da sürdüğü bildirildi.</p>

Erkan T. hakkında diğer kadınlara eylemlerinden dolayı yürütülen soruşturmanın da sürdüğü bildirildi.

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