Twitter duyurdu: Bugünden itibaren...

cumhuriyet.com.tr
24 Eylül 2021 Cuma, 22:33
<p>Kurulduğu günden bu yana popülaritesi azalmayan sosyal medya ağı Twitter her geçen gün sunduğu yeni özellikleriyle çağın gerekliliklerine karşılık veriyor.</p>

Kurulduğu günden bu yana popülaritesi azalmayan sosyal medya ağı Twitter her geçen gün sunduğu yeni özellikleriyle çağın gerekliliklerine karşılık veriyor.

<p>Şirketten bugün yapılan açıklamada, video alanında güncellemeler yapıldığı belirtildi.</p>

Şirketten bugün yapılan açıklamada, video alanında güncellemeler yapıldığı belirtildi.

<p>‘Bazı iyi haberler’ notuyla yapılan paylaşımda, video kalitesinin iyileştirilmesi için güncellemeler yapıldığı kaydedildi.</p>

‘Bazı iyi haberler’ notuyla yapılan paylaşımda, video kalitesinin iyileştirilmesi için güncellemeler yapıldığı kaydedildi.

<p>Twitter’ın açıklamasında “Bugünden itibaren, daha iyi bir izleme deneyimi için Twitter’a yüklediğiniz videolar daha az pikselli görünecek” denildi.</p>

Twitter’ın açıklamasında “Bugünden itibaren, daha iyi bir izleme deneyimi için Twitter’a yüklediğiniz videolar daha az pikselli görünecek” denildi.

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