<p>Amerikan merkezli sosyal medya kuruluşu Twitter, otomatik paylaşımlar yaparak gündemi değiştiren bot hesapların önüne geçmek için yeni bir özellik duyurdu.<br></p>
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Amerikan merkezli sosyal medya kuruluşu Twitter, otomatik paylaşımlar yaparak gündemi değiştiren bot hesapların önüne geçmek için yeni bir özellik duyurdu.

<p>Şu an sayısı açıklanmayan geliştirici bir grup ile test edilen bu yeni özellik sayesinde artık kullanıcılar bot hesapları tespit edebilecek.&nbsp;</p>
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Şu an sayısı açıklanmayan geliştirici bir grup ile test edilen bu yeni özellik sayesinde artık kullanıcılar bot hesapları tespit edebilecek. 

<p>Kısa bir süre önce genel tasarımını Instagram'a benzetmeye çalıştığını gösteren sosyal medya devi, kullanıcıları memnun edecek yeni bir özellik için daha çalıştıklarını duyurdu. Twitter'dan yapılan açıklamaya göre, bundan sonra bot ve otomatik paylaşım yaptığı sistemce tespit edilen hesaplar, özel bir etkit ile kullanılacara afişe edilecek.&nbsp;</p><p>Ülkemizde de sıkça gündem olan bot hesaplar, günün belirli aralıklarında sürekli olarak aynı içeriğin güncel halini paylaşıyor. Bu bir hava durumu bildirimi veya günlük koronavirüs verileri olabileceği gibi farklı amaçlar ile kullanınan bot hesapların bulunduğu da bilinmekte. İşte Twitter'ın belirli bir geliştirici kitle ile test etmeye başladığı yeni özellik, bu türden hesapları etiketleyecek.</p>
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Kısa bir süre önce genel tasarımını Instagram'a benzetmeye çalıştığını gösteren sosyal medya devi, kullanıcıları memnun edecek yeni bir özellik için daha çalıştıklarını duyurdu. Twitter'dan yapılan açıklamaya göre, bundan sonra bot ve otomatik paylaşım yaptığı sistemce tespit edilen hesaplar, özel bir etkit ile kullanılacara afişe edilecek. 

Ülkemizde de sıkça gündem olan bot hesaplar, günün belirli aralıklarında sürekli olarak aynı içeriğin güncel halini paylaşıyor. Bu bir hava durumu bildirimi veya günlük koronavirüs verileri olabileceği gibi farklı amaçlar ile kullanınan bot hesapların bulunduğu da bilinmekte. İşte Twitter'ın belirli bir geliştirici kitle ile test etmeye başladığı yeni özellik, bu türden hesapları etiketleyecek.

<p>Şirket kaynaklarından yapılan açıklamaya göre test edilecek olan yeni etiket, kullanıcıların akış sayfaları olarak adlandırılan ana sayfalarında da karşılarına çıkacak. Bu sayede bir hesabın bot veya normal bir kullanıcı tarafından kullanılıp kullanılmadığını tespit etmek için o profile giriş yapılmasına da gerek duyulmayacak.&nbsp;<br></p>
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Şirket kaynaklarından yapılan açıklamaya göre test edilecek olan yeni etiket, kullanıcıların akış sayfaları olarak adlandırılan ana sayfalarında da karşılarına çıkacak. Bu sayede bir hesabın bot veya normal bir kullanıcı tarafından kullanılıp kullanılmadığını tespit etmek için o profile giriş yapılmasına da gerek duyulmayacak. 

<p>Twitter test ettiği bu yeni özellik ile ilgili resmi bir takvim açıklamasında bulunmazken, bu özelliğin tüm kullanıcıların hizmetine açılacağı tarih ise merak konusu oldu. Gelen bilgiler arasında ise kısıtlı bir kitlenin erişimine sunulan etiket özelliğinin bu yıl sona ermeden daha da yaygınlaşacağı dile getiriliyor.</p>
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Twitter test ettiği bu yeni özellik ile ilgili resmi bir takvim açıklamasında bulunmazken, bu özelliğin tüm kullanıcıların hizmetine açılacağı tarih ise merak konusu oldu. Gelen bilgiler arasında ise kısıtlı bir kitlenin erişimine sunulan etiket özelliğinin bu yıl sona ermeden daha da yaygınlaşacağı dile getiriliyor.

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