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Kısa bir süre önce genel tasarımını Instagram'a benzetmeye çalıştığını gösteren sosyal medya devi, kullanıcıları memnun edecek yeni bir özellik için daha çalıştıklarını duyurdu. Twitter'dan yapılan açıklamaya göre, bundan sonra bot ve otomatik paylaşım yaptığı sistemce tespit edilen hesaplar, özel bir etkit ile kullanılacara afişe edilecek.

Ülkemizde de sıkça gündem olan bot hesaplar, günün belirli aralıklarında sürekli olarak aynı içeriğin güncel halini paylaşıyor. Bu bir hava durumu bildirimi veya günlük koronavirüs verileri olabileceği gibi farklı amaçlar ile kullanınan bot hesapların bulunduğu da bilinmekte. İşte Twitter'ın belirli bir geliştirici kitle ile test etmeye başladığı yeni özellik, bu türden hesapları etiketleyecek.