Uçuş personeli protesto için soyundu!

cumhuriyet.com.tr
24 Ekim 2021 Pazar, 13:48
<p>İtalya'nın başkenti <strong>Roma</strong>'da kötü çalışma koşullarına dikkat çekmek isteyen uçuş görevlisi 50 kadın protesto gösterisi düzenledi.&nbsp;</p>

İtalya'nın başkenti Roma'da kötü çalışma koşullarına dikkat çekmek isteyen uçuş görevlisi 50 kadın protesto gösterisi düzenledi. 

<p>İtalyan <strong>Alitalia Hava Yollar</strong>ı'nın uçuş personeli, kötü çalışma koşulları ve haksız işten çıkarmaları protesto etmek amacıyla <strong>Roma Meydanı</strong>'nda soyundu.</p>

İtalyan Alitalia Hava Yolları'nın uçuş personeli, kötü çalışma koşulları ve haksız işten çıkarmaları protesto etmek amacıyla Roma Meydanı'nda soyundu.

<p>Ekim ayında faaliyetlerini sonlandıran Alitalia Havayolları'nın eski çalışanları olduğu belirtilen 50 kadın, <strong><em>"Biz Alitalia'yız"</em> </strong>sloganları atarak uçuş üniformalarını çıkararak iç çamaşırlarıyla kaldı.</p>

Ekim ayında faaliyetlerini sonlandıran Alitalia Havayolları'nın eski çalışanları olduğu belirtilen 50 kadın, "Biz Alitalia'yız" sloganları atarak uçuş üniformalarını çıkararak iç çamaşırlarıyla kaldı.

<p>Gösteriyi düzenleyen kadınlar, Alitalia'nın iflas etmesi sonucu birçok çalışanın mağdur durumda kaldığına dikkat çekerken hükümet desteğiyle kurulan yeni hava yolu şirketi <strong>ITA</strong>'nın da sorunları çözmediğini belirtti.&nbsp;</p>

Gösteriyi düzenleyen kadınlar, Alitalia'nın iflas etmesi sonucu birçok çalışanın mağdur durumda kaldığına dikkat çekerken hükümet desteğiyle kurulan yeni hava yolu şirketi ITA'nın da sorunları çözmediğini belirtti. 

<p>ITA Havayolları'nda çalışan bir görevli <strong>CNN</strong>'e verdiği demeçte, <strong>'yeni şirketin maaşlarında kesinti yaptığını, kıdemlerini kaybettiklerini ve uçuş takvimlerinin kendilerine çok önceden söylenmediğini'</strong> iddia etti.</p>

ITA Havayolları'nda çalışan bir görevli CNN'e verdiği demeçte, 'yeni şirketin maaşlarında kesinti yaptığını, kıdemlerini kaybettiklerini ve uçuş takvimlerinin kendilerine çok önceden söylenmediğini' iddia etti.

<p>Çalışanların grev tehdidini daha önce <strong>'ulusal bir utanç'</strong> olarak niteleyen <strong>ITA Havayolları</strong> Başkanı <strong>Alfredo Altavilla</strong> iddiaları reddederek<strong><em> "Sözleşme görüşmeleri sonlandı. Bütün çalışanlar gönderdiğimiz sözleşmeleri imzaladı"</em></strong> dedi.</p>

Çalışanların grev tehdidini daha önce 'ulusal bir utanç' olarak niteleyen ITA Havayolları Başkanı Alfredo Altavilla iddiaları reddederek "Sözleşme görüşmeleri sonlandı. Bütün çalışanlar gönderdiğimiz sözleşmeleri imzaladı" dedi.

<p>İşte, o protesto gösterisinden çarpıcı kareler...</p>

İşte, o protesto gösterisinden çarpıcı kareler...

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