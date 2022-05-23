Ukrayna’da 350’den fazla tarihi ve kültürel mekan hasar gördü

İHA
23 Mayıs 2022 Pazartesi, 16:15
<p><strong>Ukrayna Kültür Bakanı Aleksandr Tkachenko</strong>, işgalin başından bu yana Ukrayna’daki 350’den fazla tarihi ve kültürel mekanın yıkıldığını veya hasar gördüğünü söyledi.</p>

Ukrayna Kültür Bakanı Aleksandr Tkachenko, işgalin başından bu yana Ukrayna’daki 350’den fazla tarihi ve kültürel mekanın yıkıldığını veya hasar gördüğünü söyledi.

<p>Ukrayna’nın tarihi yerlerinde her gün daha fazla hasar meydana geldiğini söyleyen Tkachenko, en fazla hasarın kaydedildiği Harkov bölgesinde kültürel mekanlara yönelik 94 saldırı meydana geldiğini belirtti.</p>

Ukrayna’nın tarihi yerlerinde her gün daha fazla hasar meydana geldiğini söyleyen Tkachenko, en fazla hasarın kaydedildiği Harkov bölgesinde kültürel mekanlara yönelik 94 saldırı meydana geldiğini belirtti.

<p>Ukrayna’da işgalin başlamasının ardından çok sayıda tarihi eser ve mekanın bulunduğu Lviv ve Odessa gibi kentlerde mimari ve kültürel eserler koruma altına alındı. </p>

Ukrayna’da işgalin başlamasının ardından çok sayıda tarihi eser ve mekanın bulunduğu Lviv ve Odessa gibi kentlerde mimari ve kültürel eserler koruma altına alındı. 

<p>Tkachenko, <strong><em>“Sürekli yapılan bombardımanlar ve roket saldırıları ulusal öneme sahip 21, yerel öneme sahip 88 eseri ve yakın zamanda keşfedilen 7 kültürel miras alanını yıktı. Kültürel mirasımızı korumak için uluslararası ortaklarla çalışmaları sürdürüyoruz”</em></strong> dedi.</p>

Tkachenko, “Sürekli yapılan bombardımanlar ve roket saldırıları ulusal öneme sahip 21, yerel öneme sahip 88 eseri ve yakın zamanda keşfedilen 7 kültürel miras alanını yıktı. Kültürel mirasımızı korumak için uluslararası ortaklarla çalışmaları sürdürüyoruz” dedi.

<p>Kentlerdeki heykeller kum torbaları ve metal kafeslerle korumaya alınırken, kiliselerin pencerelerine ahşap ve metal paneller döşendi. Ancak sürekli bombardıman altında olan kentlerde kültürel eserler korumaya alınamadı.</p>

Kentlerdeki heykeller kum torbaları ve metal kafeslerle korumaya alınırken, kiliselerin pencerelerine ahşap ve metal paneller döşendi. Ancak sürekli bombardıman altında olan kentlerde kültürel eserler korumaya alınamadı.

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