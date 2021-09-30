Ülker Stadı'nda kazanan Olympiakos oluyor! Fenerbahçe 0-3 Olympiakos

cumhuriyet.com.tr
30 Eylül 2021 Perşembe, 18:19
<p>UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Olimpiakos konuk etti.</p>

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Olimpiakos konuk etti.

<p>Fenerbahçe, Yunan ekibine yenilerek gruptaki ilk mağlubiyetini aldı. Sarı-lacivertliler bu sonuçla 1 puanda kaldı.</p>

Fenerbahçe, Yunan ekibine yenilerek gruptaki ilk mağlubiyetini aldı. Sarı-lacivertliler bu sonuçla 1 puanda kaldı.

<p>Olympiakos'un gollerini 6, 62 ve 68. dakikada Soares ile Masouras kaydetti.</p>

Olympiakos'un gollerini 6, 62 ve 68. dakikada Soares ile Masouras kaydetti.

<p>Fenerbahçe'de 70. dakikada Luiz Gustavo yerini Miha Zajc'a bırakırken, Mert Hakan Yandaş ise 75. dakikada oyundan çıktı ve yerine Max Meyer oyuna dahil oldu.</p>

Fenerbahçe'de 70. dakikada Luiz Gustavo yerini Miha Zajc'a bırakırken, Mert Hakan Yandaş ise 75. dakikada oyundan çıktı ve yerine Max Meyer oyuna dahil oldu.

<p>Her iki oyuncunun da saha kenarına geldiği anlarda tribünlerden ıslık sesleri duyuldu.</p>

Her iki oyuncunun da saha kenarına geldiği anlarda tribünlerden ıslık sesleri duyuldu.

<p>Sarı-lacivertliler, 4 Kasım'da Royal Antwerp deplasmanına gidecek.</p>

Sarı-lacivertliler, 4 Kasım'da Royal Antwerp deplasmanına gidecek.

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler