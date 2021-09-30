Fenerbahçelli Allahyar Sayyadmanesh'den transfer açıklaması

Allahyar Sayyadmanesh yaptığı açıklamada, "Zorya Luhansk ile sözleşmem Aralık ayında sona eriyor. Sezon sonuna kadar kalmak istiyorum. Sözleşmemde ayrıca 3.5 milyon Avro satın alma opsiyonu maddesi yer alıyor." ifadelerini kullandı.