Fenerbahçelli Allahyar Sayyadmanesh'den transfer açıklaması

cumhuriyet.com.tr
30 Eylül 2021 Perşembe, 17:45
<p>Fenerbahçe'nin Ukrayna'nın Zorya Luhansk takımına kiraladığı Allahyar Sayyadmanesh, Ukrayna basınına verdiği röportajda sezon sonuna kadar Zorya'da almak istediğini söyledi.&nbsp;</p>

Fenerbahçe'nin Ukrayna'nın Zorya Luhansk takımına kiraladığı Allahyar Sayyadmanesh, Ukrayna basınına verdiği röportajda sezon sonuna kadar Zorya'da almak istediğini söyledi. 

<p>Zorya Luhansk ile olan sözleşmesi Aralık ayında bitecek olan Allahyar Sayyadmanesh, sezon sonuna kadar takımda kalmak istediğini söyledi.&nbsp;</p>

Zorya Luhansk ile olan sözleşmesi Aralık ayında bitecek olan Allahyar Sayyadmanesh, sezon sonuna kadar takımda kalmak istediğini söyledi. 

<p>Allahyar Sayyadmanesh yaptığı açıklamada, "Zorya Luhansk ile sözleşmem Aralık ayında sona eriyor. Sezon sonuna kadar kalmak istiyorum. Sözleşmemde ayrıca 3.5 milyon Avro satın alma opsiyonu maddesi yer alıyor." ifadelerini kullandı.&nbsp;</p>

Allahyar Sayyadmanesh yaptığı açıklamada, "Zorya Luhansk ile sözleşmem Aralık ayında sona eriyor. Sezon sonuna kadar kalmak istiyorum. Sözleşmemde ayrıca 3.5 milyon Avro satın alma opsiyonu maddesi yer alıyor." ifadelerini kullandı. 

<p>Allahyar Sayyadmanesh bu sezon Zorya Luhansk formasıyla ligde oynadığı 8 maçta 3 gol attı ve 1 asist yaptı.&nbsp;</p>

Allahyar Sayyadmanesh bu sezon Zorya Luhansk formasıyla ligde oynadığı 8 maçta 3 gol attı ve 1 asist yaptı. 

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