Ümit Karan'dan yıllar sonra gelen itiraf: Galatasaray'dan Hagi yüzünden ayrıldım

"‘GALATASARAY KÜME DÜŞMEZ’ DEMEK SIKINTI YARATABİLİR"

Galatasaray küme düşmez diyorsun. Evet. Galatasaray forması düşmez diyoruz ama şöyle bir sıkıntı olacak. Alt tarafta oynamak futbolcunun üzerinde büyük baskı ve stres yaratır. Burada çok iyi iletişim halinde olmak lazım. Çünkü genç ve tecrübesiz bir takımsın. Bu sefer futbolcular saha içinde sorumluluktan kaçabilirler. Alt tarafta oynamak çok zor. Üst taraf kolay. O sene şampiyon olmasan bile ikinci olursun. Seneye tekrar denersin. Ama alt taraf öyle değil. Orada artık can pazarı var. Daha hayati maçlar oynanacak. Oranın şakası yok. Ciddi olmak lazım. Galatasaray’daki oyuncu,’Ben düşmem’ demeyecek. Fatih Terim olsaydı takımın üzerindeki bu yükü alırdı. O işi çok iyi yapardı.