Sinan Gümüş, Antalyaspor'a geri dönüyor
Fenerbahçe, sezon başında Sinan Gümüş için Fatih Karagümrük ile anlaşmış, fakat futbolcu teklifi kabul etmeyince yönetim tarafından kadro dışı bırakılmıştı. Tecrübeli futbolcunun, eski takımı Antalyaspor'a geri döneceği iddia edildi.
Fenerbahçe'de sezon başından beri kadro dışı bırakılan Sinan Gümüş'e Süper Lig'den teklif var. Fraport TAV Antalyaspor, Sinan Gümüş ile her konuda anlaştı.
Ertan Süzgün'ün edindiği bilgiye göre, Sinan Gümüş eski takımı Antalyaspor ile her konuda anlaştı. Sinan'ın anlaşmasına göre, 28 yaşındaki forvet kırmızı-beyazlılarda sezon sonu kadar kiralık olarak forma giyecek.
Fraport TAV Antalyaspor, Sinan'ı bazı kriterlerin (belli bir maç sayısı ve başarı maddeleri) gerçekleşmesi halinde satın alma opsiyonu ile kadrosuna katacak.
FORMA ŞANSI BULAMADI
Sinan Gümüş geçtiğimiz sezonun başında Emre Belözoğlu'nun transferi olarak Fenerbahçe kadrosuna katılmıştı. 28 yaşındaki forvet, Vitor Pereira geldiğinde yollar ayrılmak istemiş, ancak Fenerbahçe'de kalmak için diretmişti. Bu isteğinden dolayı da Başkan Ali Koç tarafından kadro dışı bırakılmıştı.
SADECE 20 MAÇA ÇIKABİLDİ
Fenerbahçe formasıyla sadece 20 maçta forma şansı bulabilen Gümüş, 3 gol 1 asistlik performans ortaya koyabildi. Transfermarkt verilerine göre, 28 yaşındaki Sinan Gümüş'ün piyasa değeri 300 bin euro.
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