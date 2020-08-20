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"Beyefendi uygulama noktasına geldi, araçta doğum yapmak üzere bir kadın olduğunu söyledi. Ambulansın geldiği sırada doğum başlamıştı. Doğumu gerçekleştirdik, bebek dünyaya geldi. Hepimiz çok mutlu olduk. Bebek ilk doğduğunda ağlamıyordu. Kalçasına vurunca ağlamaya başladı, her şeyin normal olduğunu anladık. Belki annelik, belki kadınlık duygusuyla mı hareket ettim bilemiyorum ama onu yapmam gerekiyordu. Buna inandım ve doğum gerçekleşti."

