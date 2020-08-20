Hüsne Aslan, Marsa Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından, dünyaya gelen bebeği ve eşinin kardeşi Selim Aslan ile beraber doğumuna yardımcı olan polis memuru Demet Çubukçu'yu ziyarete gitti. Anne Aslan, dünyaya getirdiği kız çocuğuna polis memuru Demet Çubukçu'nun ismini verdiğini söyledi.
"Beyefendi uygulama noktasına geldi, araçta doğum yapmak üzere bir kadın olduğunu söyledi. Ambulansın geldiği sırada doğum başlamıştı. Doğumu gerçekleştirdik, bebek dünyaya geldi. Hepimiz çok mutlu olduk. Bebek ilk doğduğunda ağlamıyordu. Kalçasına vurunca ağlamaya başladı, her şeyin normal olduğunu anladık. Belki annelik, belki kadınlık duygusuyla mı hareket ettim bilemiyorum ama onu yapmam gerekiyordu. Buna inandım ve doğum gerçekleşti."
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