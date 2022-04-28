Uzmanlar uyarıyor: Böbrek ağrısı ciddi hastalıkların habercisi

BÖBREK KİSTİ

Böbrek kistleri böbreklerden birinde veya her ikisinde birden oluşabiliyor ve genellikle herhangi bir semptoma neden olmuyor. Çok büyüyen, patlayan veya enfekte olan bir kist ateş, bölgede hassasiyet veya keskin ağrı ya da üst karın, yan veya sırt bölgelerinde ağrı gibi belirti ve semptomlara neden olabiliyor. Küçük kistler genellikle tedavi gerektirmiyor. Tedavinin gerekli olduğu vakalarda ise hekiminiz sizin özelinizde bir tedavi planı uyguluyor.

POLİKİSTİK BÖBREK RAHATSIZLIĞI

Polikistik böbrek hastalığı ya da kısaca PKD, bir veya her iki böbrekte birkaç kistin oluşmasına neden olan genetik bir duruma verilen genel isim. Polikistik böbrek hastalığı bireyin böbreklerinin şeklini değiştirebiliyor ve böbrek yetmezliği gibi başka sorunlara yol açabiliyor.

Polikistik böbrek hastalığının belirti ve semptomları arasında böbrek taşları, tek veya çift böbrekte ağrı, idrar yolu enfeksiyonu, idrarda kan ve yüksek tansiyon bulunuyor; ancak kistler iyice büyüyene kadar durumun fark edilmemesi mümkün. Polikistik böbrek hastalığı tedavisi normal şartlarda tipik olarak yüksek tansiyonun neden olduğu böbrek hasarını yavaşlatmak için ilaç almayı içeriyor. Buna ek olarak; sigarayı bırakmak veya azaltmak, günde en az 30 dakika fiziksel aktivite içeren egzersiz yapmak, her gece 7 ila 8 saat arasında uyumak, sağlıklı, dengeli bir diyet ile beslenmek, aşırı kilolu ise kiloyu azaltmak veya sağlıklı kiloyu korumak gibi yaşam tarzı değişiklikleri yapmak durumun tedavisine yardımcı olabilecek seçenekler arasında yer alıyor.