<p>2019-2020 sezonun sonunda Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi'nin eşi Edibe Muriqi'nin Instagram hikayesi Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandırdı.&nbsp;</p>
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2019-2020 sezonun sonunda Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi'nin eşi Edibe Muriqi'nin Instagram hikayesi Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandırdı. 

<p>Edibe Muriqi, Lazio'da şans bulamayan Kosovalı futbolcuyu tekrar Fenerbahçe'de görmek isteyen taraftarlara şu sözlerle yanıt verdi:</p>
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Edibe Muriqi, Lazio'da şans bulamayan Kosovalı futbolcuyu tekrar Fenerbahçe'de görmek isteyen taraftarlara şu sözlerle yanıt verdi:

<p>"Durmadan, bıkmadan, vazgeçmeden sürekli mesaj atıyorsunuz. İnşallah bir gün 'Dİleğimiz' gerçek olur.</p><p>Teşkkürler"</p>
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"Durmadan, bıkmadan, vazgeçmeden sürekli mesaj atıyorsunuz. İnşallah bir gün 'Dİleğimiz' gerçek olur.

Teşkkürler"

<p>Fenerbahçe formasıyla 32 maça çıkan Vedat, 15 gol atıp 6 asist üretti.&nbsp;</p>
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Fenerbahçe formasıyla 32 maça çıkan Vedat, 15 gol atıp 6 asist üretti. 

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