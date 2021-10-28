WhatsApp'tan iPhone'lara son uyarı: Son tarih 1 Kasım

cumhuriyet.com.tr
28 Ekim 2021 Perşembe, 15:54
<p>Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, 1 Kasım'dan itibaren aralarından iPhone modellerinin de bulunduğu çok sayıda akıllı telefona desteğini kesecek.</p>

Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, 1 Kasım'dan itibaren aralarından iPhone modellerinin de bulunduğu çok sayıda akıllı telefona desteğini kesecek.

<p><strong>SOHBET GEÇMİŞLERİNİ KAYDETMELERİ TAVSİYE EDİLDİ</strong></p><p>WhatsApp'tan yapılan açıklamaya göre Kasım ayından itibaren iOS 9, Android 4.0.3 veya daha düşük sürüme sahip cihazlara sahip kullanıcılar, mesajlaşma platformunun güncellemelerinden yararlanamayacak.&nbsp;</p>

SOHBET GEÇMİŞLERİNİ KAYDETMELERİ TAVSİYE EDİLDİ

WhatsApp'tan yapılan açıklamaya göre Kasım ayından itibaren iOS 9, Android 4.0.3 veya daha düşük sürüme sahip cihazlara sahip kullanıcılar, mesajlaşma platformunun güncellemelerinden yararlanamayacak. 

<p>Uygulama ayrıca akıllı telefon sahiplerine, gelecek ay yapılacak güncelleme önce sohbet geçmişlerini kaydetmelerini tavsiye etti.</p>

Uygulama ayrıca akıllı telefon sahiplerine, gelecek ay yapılacak güncelleme önce sohbet geçmişlerini kaydetmelerini tavsiye etti.

<p>Şu anda dünya çapında 2 milyar WhatsApp kullanıcısı var. Güncelleme 1 Kasım'da sona erdiğinde, 53 Android modeli ve 3 iPhone modeli uygulamaya erişimi kaybedecek.<strong> iPhone SE, iPhone 6S ve iPhone 6S plus</strong> serisinde uygulama kullanılamayacak.</p>

Şu anda dünya çapında 2 milyar WhatsApp kullanıcısı var. Güncelleme 1 Kasım'da sona erdiğinde, 53 Android modeli ve 3 iPhone modeli uygulamaya erişimi kaybedecek. iPhone SE, iPhone 6S ve iPhone 6S plus serisinde uygulama kullanılamayacak.

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler