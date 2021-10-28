WhatsApp'tan iPhone'lara son uyarı: Son tarih 1 Kasım

SOHBET GEÇMİŞLERİNİ KAYDETMELERİ TAVSİYE EDİLDİ

WhatsApp'tan yapılan açıklamaya göre Kasım ayından itibaren iOS 9, Android 4.0.3 veya daha düşük sürüme sahip cihazlara sahip kullanıcılar, mesajlaşma platformunun güncellemelerinden yararlanamayacak.