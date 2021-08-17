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Böyle İyiyiz

Meksiko'da geçen günümüzdeki aile ve ilişki anlayışı üzerine kafa yoran dram-komedi türündeki dizi, iyi bir ebeveyn ve eş olmanın nasıl olduğu üzerine yoğunlaşıyor ve ayrılmış bir çiftin çocukları için birlikte yaşamaya devam etmesini konu alıyor. Dizinin yaratıcısı, yönetmeni ve yapımcısı olan Diego Luna bir blog gönderisinde; “Bu hikâye mükemmel çift, aşk ve aile kurma fikri ile insanların bir ilişkiye dair sahip olabileceği karmaşık beklentilerini sorgulamaya yönelik ivedi bir ihtiyaçtan doğdu.” ifadelerini kullandı. Dizinin oyuncu kadrosunda Lucia Uribe, Flavio Medina ve Isabella Vazquez Morales gibi isimler yer alıyor. İlk sezonu 20 Ağustos’ta yayınlanacak Biz Böyleyiz’i Netflix’ten izleyebilirsiniz.