Netflix’te her ay farklı türlerde yapımlar yayına giriyor. Bu ay da birçok dizi ve film seyircilerle buluşurken Ağustos ayı bitmeden yayınlanacak içerikleri kaçırmayın. Eğer Netflix’te izleyecekleriniz tükendiyse ve ‘Ben ne izleyeceğim?’ diye düşünüyorsanız Netflix ‘in yeni filmi dizi ve belgesellerine gelin beraber göz atalım.
Ağustos ayının devamında Netflix’te yayına girecek 7 farklı türde dizi, film ve belgesel...
The Chair
Önemli bir üniversitede İngilizce bölüm başkanlığı görevine getirilen ve İngilizce bölümünün zorlu taleplerini ve yüksek beklentilerini karşılamaya çalışan ilk beyaz olmayan kadın Ji-Yoon Kim'in hikayesini konu alıyor. Amanda Peet ve Annie Julia Wyman dizinin yaratıcılığını üstlenirken dizinin başrolünde ise Sandro Oh performans sergileyecek. Dramatik komedi türündeki dizi 20 Ağustos’ta Netflix’te izleyicilerle buluşuyor.
Open Your Eyes
Ailesini kaybettikten sonra kendisini hafıza kaybı kliniğinde bulan bir genç kızın hikayesini anlatan dizi, kendisiyle benzer travmaları bulunan insanlarla bağ kuran ancak tedavi sürecinde gerçek gibi görünen tuhaf rüyalar görmesi üzerine kuşkulanan genç kızın etrafında şekillenecek. Maria Wawreniuk’un başrolünde olacağı gizem ve gerilim türünde olacak dizi 25 Ağustos’ta yayına girecek.
Clickbait
Netflix’in sosyal medyayı irdeleyeceği bir dizi olan Clickbait, sevgi dolu bir baba, eş ve kardeş olan Nick Brewer karakterinin gizemli bir şekilde ortadan kaybolmasıyla başlıyor. Suçunu itiraf eden bir tacizcinin öldürülmesini ve sosyal medyanın bu suçta oynadığı rolü inceleyeyecek olan siber gerilim dizisinin yaratıcılığını Tony Ayres ve Christian White üstlenirken başrollleri ise Adrian Grenier, Zoe Kazan ve Betty Gabriel paylaşacak. Farklı bakış açılarından anlatılacak olan 8 bölümlük mini dizi 25 Ağustostan itibaren yayında olacak.
Böyle İyiyiz
Meksiko'da geçen günümüzdeki aile ve ilişki anlayışı üzerine kafa yoran dram-komedi türündeki dizi, iyi bir ebeveyn ve eş olmanın nasıl olduğu üzerine yoğunlaşıyor ve ayrılmış bir çiftin çocukları için birlikte yaşamaya devam etmesini konu alıyor. Dizinin yaratıcısı, yönetmeni ve yapımcısı olan Diego Luna bir blog gönderisinde; “Bu hikâye mükemmel çift, aşk ve aile kurma fikri ile insanların bir ilişkiye dair sahip olabileceği karmaşık beklentilerini sorgulamaya yönelik ivedi bir ihtiyaçtan doğdu.” ifadelerini kullandı. Dizinin oyuncu kadrosunda Lucia Uribe, Flavio Medina ve Isabella Vazquez Morales gibi isimler yer alıyor. İlk sezonu 20 Ağustos’ta yayınlanacak Biz Böyleyiz’i Netflix’ten izleyebilirsiniz.
Sweet Girl
Ailesine düşkün olan bir adamın, kanser hastası olan eşinin hayatını kuratarabileceği bir ilacın piyasadan kalkmasından sorumlu ilaç firmasıyla olan mücadelesini anlatan filmin yaratıcıları Gregg Hurwitz ve Philip Eisner. Filmin başrollerini ise Jason Momoa ve Isabela Merced paylaşıyor. Filmi, 20 Ağustos tarihinde Netflix’te yerini alacak.
Bob Ross: Küçük Mutlu Ağaçların Arasında Gizlenen İhanet ve Hırs
Resim sevinci adlı program ile milyonlarca kişiye resim sevgisi aşılayan efsanevi televizyon ressamının büyüleyici hayat hikayesini anlatacak olan belgeselde Bob Ross’un daha önce anlatılmamış gerçek öyküsü konu alınacaktır. Joshua Rofe’nin yönettiği belgesel 25 Ağustos’ta Netflix’ten izlenebilecek.
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