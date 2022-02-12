Yalova’da, “su samuru” şaşkınlığı
Uzunca süreden beri Doğu Sahil Bandı’nda sabah yürüyüşleri yaptığını ifade eden Akyol, “Derede yüzen hayvanı gördüğümde ne olduğunu anlamaya çalıştım. Dikkatli baktığımda su samuru olduğunu gördüm. Görüntülemek için peşinden bir süre gittim. Biraz daha yakından görmeye çalıştım. Ama sulara dalarak gözden kayboldu. İlk defa Yalova’da böyle bir hayvan görüyoruz. Şehir içinde bu tarz hayvanlarla karşılaşmıyoruz. Bizim de ilgimizi çekti” dedi.
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