4 Ağustos 2021 itibariyle açıklanan yeni rakamlara göre Cumhur İttifakı ortaklarından AKP'nin üye sayısı 16 bin 277 artarken MHP'de düşüş yaşandı.
Muhalefette yer alan CHP, HDP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA ve Gelecek Partisi üye sayılarını arttırdı. CHP'den istifa eden Muharrem İnce'nin Memleket Partisi'nin ise ilk kez üye sayıları ortaya çıktı. Parti 10 bin barajının üzerinde yer aldı.
İYİ PARTİ 400 BİN BARAJINI AŞTI
Türkiye'nin farklı illerinde esnaf ziyaretlerini sürdüren ve sahada olmaya devam edeceğini açıklayan Meral Akşener liderliğindeki İYİ Parti, parti üye sayılarını 2020 sonunda 400 binin üzerine çıkarmayı hedefliyordu. Bu hedef Ağustos 2021 itibariyle gerçekleşti. Nisan ayında 368 bin 344 üyeye sahip olan İYİ Parti, üye sayısını 40 bin 352 arttırdı ve toplam 408 bin 696 üyeye ulaştı.
HDP ÜYE SAYISINI ARTTIRDI
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın HDP'nin kapatılması istemiyle hazırladığı ikinci iddianame, Anayasa Mahkemesi tarafından geçtiğimiz haziran ayı sonunda kabul edildi. HDP, geride kalan dört ayda üye sayılarını arttırdı. HDP, 40 bin 128 olan üye sayısını 550 artışla 40 bin 678'e çıkardı.
ÜYE SAYISINI EN ÇOK ARTIRAN PARTİ SAADET
Geçtiğimiz seçimlerde Millet İttifakı içerisinde yer alan, Temel Karamollaoğlu liderliğindeki Saadet Partisi geride kalan dört ayda üye sayısını en çok arttıran siyasi parti oldu. Nisan ayında 211 bin 823 üyeye sahip olan Saadet Partisi, üye sayısını 59 bin 156 arttırdı ve toplam 270 bin 979'a ulaştı.
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