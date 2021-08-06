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CHP ÜYE SAYISINI ARTTIRDI

Nisan ayında 1 milyon 257 bin 110 üyeye sahip CHP, geride kalan dört ayda üye sayısını 31 bin 116 arttırdı. Bir önceki verilere göre de üye sayılarındaki artış devam eden CHP'nin toplam üye sayısı 1 milyon 288 bin 226'ya ulaştı.