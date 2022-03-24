Yaza yaklaşırken zinde ve fit olmak için 10 öneri

Yaz mevsimi yaklaşıyor. İlkbahar aylarının en büyük gündemlerinden biri ise fazla kilolara veda etmek.

Hem uzun geçen kış hem de pandeminin getirdiği hareketsiz yaşam herkesi etkiledi. Kışın alınan fazla kilolar ise yaza yaklaştığımız bu günlerde herkesin konuştuğu ortak bir probleme dönüştü.

Sağlıklı yaşam sevdalıları, yalnızca kilo vermek amacıyla değil yeni bir yaşam tarzı benimsemek için araştırmalara başladı. Pandemi kısıtlamalarının da kalkmasıyla daha da aktif bir hayat sürmek, sağlıklı ve fit hissetmek için günlük hayata yalnızca küçük dokunuşlar yapmak yeterli oluyor.

İşte bahar aylarında daha fit ve daha zinde hissetmek için yapılacaklar...



