Yeni yılda elektrik, doğalgaz, benzin, Avrasya Tüneli, benzin ve birçok kaleme dev zam

Türkiye, yeni yıla hem TL’deki değer kaybının yarattığı etkiyle benzin gibi ürünlere yapılan zamlarla hem de yüzde 36.2’lik yeniden değerleme oranı kadar artırılan vergi, harç ve cezalarla başlıyor. Resmi Gazete’de dün yine bu konuda bir dizi düzenleme yer aldı.

